O Reino Unido deve reconhecer um Estado palestino ainda neste domingo, 21, apesar da oposição dos Estados Unidos, após avaliar que Israel não cumpriu as condições estabelecidas por ele sobre a guerra em Gaza. Embora a mudança antecipada seja em grande parte simbólica, o Reino Unido espera que ela possa aumentar a pressão diplomática para o fim do conflito em Gaza, assim como ajudar a pavimentar o caminho para uma paz duradoura.

O vice primeiro-ministro David Lammy, que foi secretário do Exterior até o início deste mês, disse que um anúncio sobre o reconhecimento de um Estado palestino será feito ainda no domingo, 21, pelo primeiro-ministro Keir Starmer. "Qualquer decisão de reconhecer um Estado palestino, se isso ocorrer mais tarde hoje, não faz com que um Estado palestino aconteça da noite para o dia",disse ele à Sky News. Ele sugeriu que o reconhecimento ajudaria a manter viva a perspectiva de uma solução de dois Estados e enfatizou que era um erro identificar o povo palestino com o Hamas. Em julho, sob intensa pressão dentro do seu próprio Partido Trabalhista, o primeiro-ministro Keir Starmer disse que o Reino Unido reconheceria um Estado palestino a menos que Israel concordasse com um cessar-fogo em Gaza, permitisse que a ONU trouxesse ajuda e tomasse outras medidas em direção à paz de longo prazo.

Assembleia da ONU A mudança esperada ocorre antes da Assembleia Geral da ONU nesta semana, onde outras nações, incluindo Austrália, Canadá e França, também estão se preparando para reconhecer um Estado palestino. O reconhecimento do Reino Unido acontece apenas alguns dias após uma visita de estado do presidente dos EUA, Donald Trump, durante a qual ele expressou sua desaprovação ao plano.

"Eu tenho um desacordo com o primeiro-ministro sobre isso", disse Trump. "É um de nossos poucos desacordos, na verdade." Críticos, incluindo o governo dos EUA e o governo israelense, o qual não demonstrou interesse em uma solução de dois Estados, condenaram os planos, dizendo que isso recompensa o Hamas e o terrorismo. Starmer insistiu que o Hamas não terá nenhum papel no futuro da governança do povo palestino e deve liberar os reféns israelenses que ainda mantém dos ataques em 7 de outubro de 2023.

Mais de 140 países já tomaram a decisão de reconhecer um Estado palestino, mas as decisões da França e da Grã-Bretanha são significativas, já que ambos são membros do Grupo dos Sete e do Conselho de Segurança da ONU. Os dois países têm um papel histórico na política do Oriente Médio nos últimos 100 anos, tendo dividido a região após a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. O papel do Reino Unido