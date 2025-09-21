Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Papa Leão XIV expressa solidariedade com a 'terra martirizada' de Gaza

Papa Leão XIV expressa solidariedade com a 'terra martirizada' de Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O papa Leão XIV expressou neste domingo (21) a solidariedade da Igreja com a população da 'terra martirizada' de Gaza e declarou que "não há futuro baseado na violência, no exílio forçado, na vingança", ao final da oração dominical do Angelus na Praça de São Pedro.

"Toda a Igreja expressa sua solidariedade com os irmãos e irmãs que sofrem nesta terra martirizada", declarou o pontífice, no momento em que Israel intensifica novamente as operações militares no território palestino devastado por quase dois anos de guerra.

"Os povos precisam de paz", acrescentou Leão XIV.

cf/sba/pb/pc/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar