Netanyahu diz que um Estado palestino colocaria a existência de Israel em perigo

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou neste domingo que a criação de um Estado palestino colocaria em risco a sobrevivência de Israel e insistiu que será contrário aos esforços neste sentido na Assembleia Geral das Nações Unidas.

"Também precisaremos lutar, tanto na ONU quanto em todas as outras arenas, contra a falsa propaganda enganosa dirigida a nós e contra os apelos por um Estado palestino, que colocaria nossa existência em risco e serviria como uma recompensa absurda para o terrorismo", disse Netanyahu ao seu gabinete.