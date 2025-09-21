Martinelli marca nos acréscimos e Arsenal empata com Manchester City (1-1)

Em desvantagem no placar desde o nono minuto de jogo após o gol do atacante norueguês Erling Haaland, o Arsenal empatou (1 a 1) nos acréscimos com o Manchester City, com um belo gol do brasileiro Gabriel Martinelli, neste domingo (21), em Londres, na partida de maior destaque da 9ª rodada da Premier League. Este resultado é positivo para o Liverpool, atual campeão e líder, que agora tem cinco pontos a mais que os 'Gunners' (2º, 10 pontos) e oito a mais que os 'Citizens' (9º, 7 pontos).

Neste domingo, no Emirates Stadium, o duelo entre o atual vice-campeão da Premier League e o time que dominou o futebol inglês nos últimos anos (seis títulos da liga entre 2018 e 2024) foi decidido na abertura e no fim da partida. O City do técnico Pep Guardiola tentou diminuir o ritmo do jogo ao máximo após abrir o placar por meio de Haaland, que superou o goleiro espanhol David Raya com o pé direito. Foi o sexto gol do camisa 9 em cinco jogos da Premier League, e o quarto em uma semana, após os dois gols contra o Manchester United (3 a 0) e o tento marcado contra o Napoli na Liga dos Campeões (2 a 0). O Arsenal, vindo de uma vitória na Liga dos Campeões contra o Athletic Bilbao em San Mamés, viu muitas de suas tentativas frustradas pelo italiano Gianluigi Donnarumma.

O ex-goleiro do PSG brilhou em saídas com os punhos após um escanteio cobrado por Declan Rice (41') e num cruzamento de Noni Madueke (44'). No segundo tempo ele defendeu um chute potente de Eberechi Eze (50'). Mas o italiano nada pôde fazer nos acréscimos com um magnífico chute por cobertura de Martinelli (90'+3). Graças aos seus 'finishers' (finalizadores), como o técnico Mikel Arteta chamava seus reservas, o Arsenal evitou a segunda derrota nesta temporada, três semanas após a derrota por 1 a 0 para o Liverpool.

"Estou muito orgulhoso dos jogadores e da equipe, mas muito decepcionado com o resultado", resumiu o técnico basco em entrevista coletiva. - Aston Villa não decola - Mais cedo, o Aston Villa finalmente marcou um gol na Premier League, mas não foi suficiente para derrotar o recém-promovido Sunderland (1-1), que ficou com um jogador a menos durante a maior parte do jogo.

O time de Birmingham havia marcado apenas uma vez nesta temporada, na terça-feira, na disputa de pênaltis contra o Brentford pela Copa da Liga (1-1, 4 a 2 nos pênaltis), após quatro jogos sem gols na Premier League. Foi um zagueiro, o polonês Matty Cash, quem finalmente balançou as redes no campeonato inglês com um chute de longa distância (67'). O próprio Cash causou a expulsão do moçambicano Reinildo aos 34 minutos e perdeu o duelo com o francês Wilson Isidor, que conseguiu empatar (76').