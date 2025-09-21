Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líder democrata diz que Trump coloca os EUA no caminho de uma ditadura

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado
Tipo Notícia

Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionar a procuradora-geral Pam Bondi a processar pessoas que ele vê como inimigos políticos, o líder do Partido Democrata no Senado, Chuck Schumer, de Nova York, disse no programa "State of the Union", da CNN, que Trump está transformando o Departamento de Justiça, chefiado por Bondi, "em um instrumento que persegue seus inimigos, sejam eles culpados ou não, e a maioria deles não é culpada de forma alguma, e isso ajuda seus amigos (de Trump)".

"Este é o caminho para uma ditadura. É isso que as ditaduras fazem", disse Schumer. O Departamento de Justiça não respondeu neste domingo a um pedido de comentário. (Fonte: Associated Press)

