Ciberataque afeta principais aeroportos europeus

Ataque cibernético afetou sistemas de check-in e despacho de bagagem, causando atrasos e cancelamentos de voos em Bruxelas, Berlim e Londres.Os principais aeroportos europeus, incluindo Bruxelas, Berlim e Heathrow, em Londres, foram afetados por "interrupções cibernéticas" que impactaram os sistemas de check-in e despacho de bagagem, causando atrasos, informou neste sábado (20/09) a empresa Collins Aerospace, fornecedora internacional de sistemas de check-in aeroportuários. "Tomamos conhecimento de uma interrupção cibernética em nosso software MUSE em determinados aeroportos", informou a empresa aeroespacial, depois que pelo menos três aeroportos europeus movimentados relataram problemas e alertaram sobre atrasos e cancelamentos de voos. "O impacto se limita ao check-in eletrônico de clientes e ao despacho de bagagem e pode ser mitigado com operações de check-in manual", acrescentou a Collins Aerospace. Pelo menos 10 voos foram cancelados no aeroporto de Bruxelas e outros 17 sofreram atrasos de mais de uma hora após o sistema ter sido atingido por um "ataque cibernético" durante a noite de sexta-feira, informou o aeroporto. Apenas o check-in e o embarque manuais estavam sendo realizados aeroporto de Bruxelas, que aconselhou os passageiros que voarem no sábado a verificar o status do voo com as companhias aéreas antes de se dirigirem ao terminal aéreo. O incidente, que ainda não foi resolvido, causou graves transtornos para os 35 mil passageiros que planejavam viajar neste sábado a partir da capital belga, e o aeroporto já prevê que os problemas continuem durante o domingo. As operações de check-in e embarque tiveram que ser feitas manualmente, o que originou longas filas nos balcões. Londres e Berlim O Aeroporto de Heathrow, em Londres — o mais movimentado da Europa — informou que seus sistemas de check-in e embarque, também fornecidos pela Collins Aerospace, foram afetados por um "problema técnico" que "pode ​​causar atrasos para os passageiros que embarcam". O aeroporto de Berlim publicou um aviso em seu site informando: "Devido a um problema técnico em um provedor de sistema que opera em toda a Europa, há tempos de espera mais longos no check-in. Estamos trabalhando em uma rápida solução". As autoridades dos aeroportos de Heathrow e Berlim não informaram o que causou os "problemas técnicos". O aeroporto de Frankfurt, o maior da Alemanha, não foi afetado, disse um porta-voz. Um funcionário do centro de controle de operações do aeroporto de Zurique também afirmou que o aeroporto não foi afetado. O aparente ataque cibernético de sábado ocorreu um dia depois de o aeroporto da segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo, anunciar que seu site havia sido hackeado. Aerporto de Dublin Num evento paralelo aos problemas em Londres, Bruxelas e Berlim, o Aeroporto de Dublin foi esvaziado neste sábado como medida de precaução, depois de um alerta de segurança, informou o aeroporto irlandês nas redes sociais. As operações só foram retomadas horas mais tarde. “O Aeroporto de Dublin confirma que o Terminal 2 foi liberado”, escreveu o aeroporto de Dublin na rede social X às 13h50 (horário local, 9h50 de Brasília). A administração informou também que "é possível que algumas interrupções temporárias continuem durante o resto do dia" e recomendou aos passageiros que consultem suas respectivas companhias aéreas para receber atualizações. Em uma publicação anterior, o Aeroporto de Dublin confirmou que havia esvaziado seu Terminal 2 como medida de precaução que, de acordo com a emissora pública irlandesa RTÉ, ocorreu após o recebimento de um "alerta de segurança" por volta das 11h30 (horário local, 7h30 de Brasília). A polícia irlandesa (Garda) também confirmou no X a presença de agentes na "cena de um incidente" no Terminal 2 do aeroporto e indicou que o acesso de veículos a ambos os extremos do local estava restrito. md (AFP, DPA, Reuters)