Canadá reconhece o Estado palestino

Autor AFP
O Canadá reconhece o Estado da Palestina, anunciou neste domingo o primeiro-ministro Mark Carney, no momento em que aumenta a pressão dos países ocidentais sobre Israel para encarrar a guerra na Faixa de Gaza.

"O Canadá reconhece o Estado da Palestina e oferece sua colaboração para construir a promessa de um futuro pacífico, tanto para o Estado da Palestina como para o Estado de Israel", afirmou Carney em um comunicado que compartilhou nas redes sociais.

