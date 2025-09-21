Bola de Ouro 2025: entre a Champions de Dembélé e o talento de Yamal

De um lado, o título de maior prestígio no âmbito de clubes; do outro, virtuosismo e precocidade. O francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões, e o prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, são os favoritos para levantar sua primeira Bola de Ouro nesta segunda-feira (22). A nata do futebol mundial se reunirá no Théâtre du Châtelet, no centro de Paris, para o anúncio dos novos vencedores de um prêmio que por tanto tempo passou das mãos de Lionel Messi para Cristiano Ronaldo, e vice-versa, e que no ano passado ficou com dois espanhóis: Rodri e, na categoria feminina, Aitana Bonmatí.

Messi e CR7 dividiram um total de 13 prêmios da Bola de Ouro entre 2008 e 2023. O ano passado marcou o fim de uma era em que o capitão do Manchester City foi homenageado após liderar a Espanha rumo ao título da Eurocopa de 2024. Mas, com Rodri afastado devido a uma lesão de longa duração, Dembélé emergiu como favorito entre uma constelação de jogadores do Paris Saint-Germain. Nada mais que nove integrantes da equipe do PSG que venceu a Liga dos Campeões ao derrotar a Inter de Milão por 5 a 0 na final em maio estão entre os 30 indicados. São eles: Desiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha e o goleiro Gianluigi Donnarumma, que agora joga pelo Manchester City.

Em teoria, Dembélé se destaca por sua capacidade de preencher a lacuna no ataque do PSG deixada pelo astro Kylian Mbappém, hoje no Real Madrid. Ele marcou 35 gols em todas as competições. Sua contribuição também ajudou o gigante parisiense a vencer a Ligue 1 e chegar à final da Copa do Mundo de Clubes. - Novo boicote do Real Madrid? - O ponta de 28 anos, ex-jogador do Barcelona e convertido em centroavante, deu um salto qualitativo após sua temporada com mais gols marcados até então, em 2018-2019, com a camisa do time catalão (14 gols).

"Acho que sou um dos favoritos, mas vamos ver o que acontece", disse ele, chamando o prêmio de "o Santo Graal". Um pouco abaixo, com apenas 18 anos, Yamal se consolidou como um jogador-chave no Barça, onde é considerado o sucessor de Messi. Ele conquistou o troféu Kopa de melhor jogador sub-21 na cerimônia da Bola de Ouro do ano passado, após ajudar a Espanha a alcançar a glória na Eurocopa.

Yamal marcou 18 gols em 55 partidas em todas as competições na temporada passada, quando o Barça conquistou os títulos de LaLiga e da Copa do Rei, embora seu time tenha sido eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões pela Inter de Milão com uma excelente atuação do jovem. "Não sonho em ganhar uma Bola de Ouro, sonho em ganhar muitas", confessou Yamal em entrevista recente ao jornalista espanhol José Ramón de la Morena. Após uma mudança nos critérios, a Bola de Ouro é concedida com base nas conquistas de uma única temporada, e não ao longo de um ano, como era costume.