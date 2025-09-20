Veja os aeroportos afetados após ataque cibernético provocar cancelamentos e atrasos em voos

Um ataque cibernético contra os sistemas de check-in e embarque atingiu neste sábado, 20, alguns dos principais aeroportos da Europa, provocando atrasos, cancelamentos e redirecionamentos de voos. As falhas foram registradas nos aeroportos de Bruxelas, Brandemburgo (Berlim) e Heathrow (Londres), que tiveram de recorrer ao atendimento manual para manter as operações. Os aeroportos disseram que o problema se concentrou em um provedor de sistemas de check-in e embarque, e não nas companhias aéreas ou nos próprios terminais.

Bruxelas O Aeroporto de Bruxelas reportou inicialmente que o ataque havia causado um "grande impacto" nos horários dos voos. De acordo com Ihsane Chioua Lekhli, porta-voz do aeroporto, até o meio da manhã, nove voos haviam sido cancelados, quatro redirecionados para outro aeroporto e outros 15 enfrentaram atrasos de uma hora ou mais. Em entrevista à emissora VTM, ela afirmou que ainda não estava claro quanto tempo as falhas poderiam persistir. Em razão do ataque, o check-in e o embarque estavam sendo feitos apenas de forma manual. "Houve um ataque cibernético na sexta-feira à noite, 19 de setembro, contra o provedor de serviços de sistemas de check-in e embarque, afetando vários aeroportos europeus, incluindo o Aeroporto de Bruxelas", disse em um comunicado.

Brandemburgo (Berlim) Axel Schmidt, chefe de comunicação do Aeroporto de Brandemburgo, afirmou que até o fim da manhã não havia registros de voos cancelados especificamente por causa do ataque, embora a situação pudesse mudar. "Devido a um problema técnico em um provedor de sistema que opera em toda a Europa, o tempo de espera no check-in está aumentando. Estamos trabalhando em uma rápida solução", diz um comunicado divulgado no site do aeroporto.

Heathrow (Londres) Heathrow, o aeroporto mais movimentado da Europa, disse que a interrupção foi "mínima", sem cancelamentos de voos diretamente ligados aos problemas. Um porta-voz não informou quantos voos tiveram atrasos em razão do ataque cibernético. "A Collins Aerospace, que fornece sistemas de check-in e embarque para diversas companhias aéreas em vários aeroportos ao redor do mundo, está enfrentando um problema técnico que pode causar atrasos para os passageiros que partem", disse o Heathrow em um comunicado à imprensa.

Responsável por sistema diz que trabalha para resolver problema A Collins Aerospace, empresa responsável por sistemas que permitem aos passageiros realizar check-in, imprimir cartões de embarque e etiquetas de bagagem e despachar malas em totens, informou que houve uma "interrupção cibernética" em seu software MUSE (Multi-User System Environment) em "aeroportos selecionados". Fundada em 2018, a Collins é uma empresa americana de tecnologia de aviação e defesa e subsidiária da RTX Corp., antiga Raytheon Technologies. O sistema da empresa não oferece check-in direto para os passageiros, mas fornece a tecnologia que permite que os passageiros façam o check-in, imprimam cartões de embarque e etiquetas de bagagem e despachem suas próprias bagagens, tudo isso em um quiosque.