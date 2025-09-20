Trump marca reunião com Xi e anuncia 'avanços' na negociação sobre TikTok

O presidente Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (19) uma próxima reunião com seu colega chinês, Xi Jinping, após uma conversa telefônica entre ambos, na qual, segundo o líder americano, houve "avanços" sobre o futuro da rede social TikTok. Xi, por sua vez, pediu a Trump que a disputa sobre a propriedade do TikTok nos Estados Unidos seja resolvida pelas "regras do mercado", de acordo com a versão da ligação divulgada por Pequim.

A conversa foi "muito produtiva" e abordou comércio, a guerra na Ucrânia e o tráfico de fentanil, a droga que afeta os Estados Unidos, explicou Trump através de sua rede Truth Social. Ambos os líderes se reunirão na cúpula de países da Ásia e do Pacífico (Apec) na Coreia do Sul, no final de outubro, e Trump viajará à China no início do próximo ano. "O presidente Xi também virá aos Estados Unidos no momento adequado", acrescentou o inquilino da Casa Branca. Xi reafirmou que a ligação foi "positiva e construtiva", mas ressaltou que é necessário "evitar medidas unilaterais de restrição do comércio para não colocar em risco os avanços conseguidos em diferentes ciclos de negociações", reportaram a televisão CCTV e a agência de notícias Xinhua.

Trump afirmou posteriormente, em um ato no Salão Oval, que Xi "aprovou" o acordo durante o diálogo telefônico, mas depois acrescentou: "Precisamos assiná-lo." A China não confirmou nenhum acordo. A chamada entre ambos foi a segunda desde a posse de Trump em janeiro, mas a terceira no ano. Em 5 de junho, o magnata republicano disse que Xi o havia convidado para ir à China, e ele também propôs uma visita similar para que seu par chinês visitasse os Estados Unidos.

– Acordo sobre TikTok – Trump adiou na terça-feira, pela quarta vez, a proibição da plataforma nos Estados Unidos. Segundo uma lei adotada durante o governo de Joe Biden, o TikTok não poderá operar no país por razões de segurança nacional, a menos que a matriz chinesa ceda o controle a americanos.

Os planos de Trump são que o TikTok nos Estados Unidos passe a ser "propriedade de todos os investidores americanos, e de pessoas e empresas muito ricas". Trump inicialmente foi crítico do TikTok, mas durante as eleições presidenciais de 2024 percebeu seu poder de influência sobre a juventude. "Teremos um controle muito, muito rigoroso", disse Trump. "O TikTok tem um valor tremendo; francamente, me foi muito bem com ele", explicou.