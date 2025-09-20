Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ordenada prisão do filho do presidente da Bolívia por "violência familiar"

O Ministério Público da cidade de Santa Cruz ordenou neste sábado (20) a prisão do filho mais velho do presidente da Bolívia, Luis Arce, por "violência familiar", segundo o mandado divulgado pela imprensa.

A promotora Jessica Echeverría, especializada em delitos de gênero, emitiu a ordem de detenção contra Luis Marcelo Arce, de 33 anos, em razão de uma denúncia por "violência familiar ou doméstica", de acordo com o documento divulgado por veículos como Unitel, Erbol e El Deber.

O presidente Arce assegurou neste sábado que seu familiar deve ser investigado como qualquer cidadão.

"Manifesta enfaticamente que toda denúncia contra meus filhos, que são maiores de idade e plenamente responsáveis por seus atos, deve ser investigada e esclarecida perante as instâncias correspondentes, como com qualquer outro cidadão", afirmou o mandatário em sua página no Facebook.

A promotoria mantém em sigilo a identidade da denunciante e os detalhes da suposta agressão.

O próprio Arce, que encerrará seu mandato de cinco anos em novembro, enfrenta uma denúncia por assuntos privados.

No início deste mês, o Ministério Público tornou pública a denúncia de uma mulher que afirma que o presidente a abandonou grávida em 2024.

A denunciante é uma ex-funcionária de um escritório jurídico do governo de Arce. Na denúncia à qual a AFP teve acesso, a suposta vítima afirma que, em 2024, informou ao mandatário, de 61 anos, que esperava um filho dele.

Casado e pai de três filhos, o presidente disse que não havia sido notificado do caso, mas que, no devido momento, assumiria sua defesa junto com seus advogados, embora sem confirmar ou negar a acusação.

