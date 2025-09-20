Ordenada prisão do filho do presidente da Bolívia por "violência familiar"

O Ministério Público da cidade de Santa Cruz ordenou neste sábado (20) a prisão do filho mais velho do presidente da Bolívia, Luis Arce, por "violência familiar", segundo o mandado divulgado pela imprensa. A promotora Jessica Echeverría, especializada em delitos de gênero, emitiu a ordem de detenção contra Luis Marcelo Arce, de 33 anos, em razão de uma denúncia por "violência familiar ou doméstica", de acordo com o documento divulgado por veículos como Unitel, Erbol e El Deber.

O presidente Arce assegurou neste sábado que seu familiar deve ser investigado como qualquer cidadão. "Manifesta enfaticamente que toda denúncia contra meus filhos, que são maiores de idade e plenamente responsáveis por seus atos, deve ser investigada e esclarecida perante as instâncias correspondentes, como com qualquer outro cidadão", afirmou o mandatário em sua página no Facebook. A promotoria mantém em sigilo a identidade da denunciante e os detalhes da suposta agressão. O próprio Arce, que encerrará seu mandato de cinco anos em novembro, enfrenta uma denúncia por assuntos privados.