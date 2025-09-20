Oktoberfest 2025 começa com preço da cerveja nas alturas

Pavilhão em Munique deve receber até sete milhões de pessoas a partir do sábado. Mas visitantes devem se preparar para preços mais salgados que um pretzel, com a cerveja podendo alcançar quase 100 reais por caneca.De 20 de setembro a 5 de outubro de 2025 será celebrada a 190ª edição da Oktoberfest em Munique. Os preparativos estão em andamento desde o final de junho e agora, poucos dias antes de o prefeito de Munique abrir o primeiro barril de cerveja e declarar a célebre frase O'zapft is! ("está aberta") a Wiesn – como a Oktoberfest é chamada na Baviera –, que também é considerada a maior festa folclórica do mundo, está prestes a começar. São esperados entre seis e sete milhões de visitantes nas próximas duas semanas e meia. A maioria virá da Alemanha, principalmente da Baviera. Já a maior parte dos visitantes internacionais virá dos Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Áustria, Polônia, França, Suíça, Espanha, Holanda e também da Índia, com a maior presença no evento desde o ano passado. Recorde: canecão de cerveja por 15 € A pergunta mais importante todos os anos, provavelmente é: qual o preço da cerveja? Ao contrário do ano passado, quando um Maß (caneca tradicional com um litro de cerveja) estava próximo da marca dos 15 euros (R$ 93,5), os preços agora estarão acima desse patamar, com a cerveja mais cara sendo consumida no barracão Münchner Stubn por 15,80 euros (R$ 99). Apenas alguns estabelecimentos oferecem uma caneca de um litro por menos de 15 euros. Embora Munique, capital da Baviera, seja a organizadora da Oktoberfest, os preços das bebidas são negociados entre os donos de restaurantes da cidade. Para evitar uma escalada ainda maior no valor, a prefeitura acompanha de perto a evolução dos preços. Contudo, não importa o quão cara seja a cerveja, cerca de 7 milhões de litros são consumidos todos os anos. Alguns colecionadores tentam repetidas vezes contrabandear canecas vazias de Maß para fora do local, mas a maioria dos furtos é impedida pelos seguranças: em 2024, 98.000 canecas de cerveja foram recuperadas nas saídas dos barracões, em comparação com números muito maiores nos anos anteriores. Tendas com programação para todos Há 14 tendas grandes e 21 de menor tamanho na Oktoberfest. Para o evento Oide Wiesn – uma parte separada que reaviva a atmosfera das antigas edições da Oktoberfest –, há três tendas adicionais. Em geral, as grandes podem acomodar uma média de 6.000 pessoas, enquanto nas tendas menores cabem até 3.000. No Oide Wiesn, bandas tradicionais com instrumentos de sopro tocam nas três tendas do festival, e as atracões, como os brinquedos, são igualmente clássicos. Tudo é um pouco mais tranquilo ali. Para preservar o caráter desta pequena parte do Wiesn, a entrada custa quatro euros. A Oktoberfest em si é gratuita; você pode simplesmente ir ao Theresienwiese – o terreno onde a Oktoberfest é montada todos os anos – de preferência de vestindo as roupas tradicionais, o dirndl para as mulheres ou as lederhosen para os homens. Nas grandes tendas do festival, é possível entrar, mas somente se elas não estiverem superlotadas. Reserve uma mesa com antecedência. Os interessados ​​podem reservar nos sites das tendas do festival. A programação nas tendas varia, desde música tradicional da Baviera até grandes festas de Schlager – um estilo de música cafona alemã. A maioria das tendas tem bandas ao vivo tocando de tudo, desde os últimos sucessos da Oktoberfest até clássicos do rock. O que comer? A gastronomia da Oktoberfest segue a tendência da sociedade alemã de priorizar alimentos orgânicos e produtos regionais. Pratos vegetarianos e veganos, como batata-doce ou ensopado de feijão africano, grão-de-bico orgânico ou goulash de jaca, aparecem cada vez mais nos cardápios. No entanto, os clássicos pratos de carne, mais substanciosos, continuam sendo os favoritos. Em 2024, foram consumidos 125 bois e 70.000 joelhos de porco. O favorito absoluto é o Hendl, um tipo de frango assado consumido cerca de 500.000 vezes por ano. O acompanhamento mais famoso da cerveja também são os enormes Brezeln (pretzel, em português), servidos na festa desde o início do século 20. Com o característico formato de nó, o pão típico do sul da Alemanha é mais apreciado em sua versão salgada. Itens encontrados no achados e perdidos Todos os anos, entre 3.500 e 4.500 itens são coletados e levados para a seção de achados e perdidos do festival. São principalmente carteiras, celulares, jaquetas, chaves e óculos. Bolsas, mochilas e guarda-chuvas também são frequentemente esquecidos, mas alguns itens curiosos também são entregues nos locais de achados e perdidos. Em 2024, foram encontrados 16 pares de lederhosen, um par de algemas de liga leve, um protetor bucal e vários pares de sapatos femininos. Aparelhos auditivos e dentaduras também são itens recorrentes. Também teriam aparecido no escritório de achados e perdidos nos últimos anos um gafanhoto-folha-viva de oito centímetros, um capacete viking e até um cachorro. Conceito eficaz de segurança A segurança é a principal prioridade em eventos dessa magnitude, e por isso a Oktoberfast trabalha em um conceito de segurança aprimorado a cada ano. Isso também é bem recebido pelo público. Todos, sejam bombeiros, policiais, paramédicos ou seguranças, elogiam a compostura dos visitantes. Os controles nas entradas são aceitos sem problemas. Muitos, inclusive agradecem por se sentirem seguros na Oktoberfest. Segundo a polícia de Munique, os crimes diminuíram 25% em 2024, e os casos de consumo excessivo de álcool entre jovens também diminuíram. Isso se deve ao excelente trabalho preventivo na Wiesn e arredores. O serviço de ambulatório relatou um evento mais tranquilo em 2024 e registrou uma redução de 29% nos atendimentos. Neutralidade climática até 2028 Em 2024, a Oktoberfest se comprometeu a reforçar a proteção ambiental e climática, bem como com a sustentabilidade. Desde 2023, a Wiesn é abastecida com 100% de eletricidade verde. Além disso, a água de enxágue das máquinas de lavar louças com canecas de cerveja é reutilizada em vasos sanitários em outros locais. O sistema de reciclagem está se tornando cada vez mais sofisticado, o uso de talheres descartáveis ​​de plástico está sendo minimizado e os produtos orgânicos regionais estão sendo priorizados. A cidade implementou um sistema de ecopontos para os operadores dos stands e trabalha para se tornar um evento climaticamente neutro até 2028. Autor: Silke Wünsch