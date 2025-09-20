Juventus empata na visita ao Verona (1-1) e pode perder liderança da Serie A

A Juve é líder isolada com dez pontos, mas o atual campeão Napoli (2º, 9 pontos) pode assumir a liderança com uma vitória sobre o recém-promovido Pisa no Estádio Diego Maradona na segunda-feira.

A Juventus perdeu seus primeiros pontos na Serie A com um empate em 1 a 1 com o Hellas Verona neste sábado, pela quarta rodada do campeonato italiano.

Uma semana após a vitória por 4 a 3 sobre a Inter de Milão e quatro dias após arrancar o incrível empate em 4 a 4 nos acréscimos contra o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões, a "Velha Senhora" começou bem a partida deste sábado, marcando um gol aos 19 minutos em um chute de longa distância do português Francisco Conceição.

Mas a equipe comandada pelo técnico Igor Tudor diminuiu o ritmo, e os donos da casa empataram pouco antes do intervalo, com um pênalti cobrado pelo nigeriano Gift Orban.

No segundo tempo, o Verona passou de dominado a dominador, com Suat Serdar marcando de cabeça o que seria o segundo gol (67'), que acabou sendo anulado pelo VAR por impedimento.

"A decisão de marcar um pênalti para o Verona é incompreensível, é inédita", disse Tudor, furioso com o árbitro da partida, que, em sua opinião, deveria ter expulsado Orban por dar uma cotovelada no rosto de Federico Gatti.