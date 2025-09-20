Juliette Binoche exibe em San Sebastián filme que teve apoio de Robert Redford

A obra, de duas horas e meia, revisita o processo de criação do espetáculo teatral de 2007 "In-I", encenado por Binoche e o coreógrafo britânico Akram Khan, que combinava interpretação e dança.

A atriz francesa Juliette Binoche apresentou neste sábado (20) no Festival de San Sebastián seu primeiro filme como diretora, "In-I in Motion", um documentário incentivado pelo ator americano Robert Redford, falecido recentemente.

Redford, após assistir à peça em Nova York, insistiu para que ela transformasse a experiência em cinema. "Ainda estava com meu figurino quando ele entrou no camarim e disse várias vezes: 'Você tem que fazer esse filme'", contou Binoche em uma coletiva de imprensa.

O documentário integra a Seção Oficial do festival, embora fora da competição pela Concha de Ouro. Entre os títulos na disputa, "Los Tigres", thriller do espanhol Antonio Rodríguez, com Antonio de la Torre e Bárbara Lennie, foi exibido neste sábado. O filme retrata a vida arriscada dos mergulhadores profissionais e foi apresentado com forte carga política: elenco e diretor exibiram mensagens em apoio à população de Gaza.

O festival também abriu espaço para o cinema latino-americano. Na seção Horizontes Latinos, foi exibido o longa brasileiro "Dolores", dirigido por Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes. A trama acompanha três gerações de mulheres que lutam para transformar seus sonhos em realidade.

A presença de Binoche marca o primeiro grande momento da 73ª edição do evento, que até o dia 27 de setembro ainda receberá estrelas como Angelina Jolie, Colin Farrell e Jennifer Lawrence.