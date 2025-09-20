Diplomacia enfraquecida deixa Trump frustrado com guerras no Oriente Médio e na Ucrânia

Um mês após a cúpula no Alasca com o líder da Rússia, Vladimir Putin, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece desapontado com o fato de sua aposta não ter resultado em paz na Ucrânia. "Ele me decepcionou", disse Trump nesta semana. "Ele realmente me decepcionou." No Oriente Médio, a história é parecida. Não houve mais progresso na região em que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está iniciando uma nova ofensiva na Cidade de Gaza e atacando em toda a região.

"Eles precisam ser muito, muito cuidadosos", disse Trump depois que Israel atacou o Hamas dentro do Catar, um aliado dos EUA que tem sediado negociações diplomáticas. Questionado sobre seus objetivos para a próxima Assembleia Geral da ONU, o presidente disse querer a "paz mundial". Mas os conflitos de maior visibilidade parecem estar escalando em vez de diminuindo. "Os últimos nove meses de esforços de paz foram apenas um carrossel", disse Max Bergmann, que foi funcionário do Departamento de Estado sob o presidente Barack Obama e agora trabalha no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington. Segundo Bergmann, a verdade fundamental é que "tentar alcançar acordos de paz é muito difícil", e que Trump não se cercou de diplomatas experientes e especialistas em política externa.

Em defesa de Trump, a Casa Branca apontou para comentários de líderes europeus que elogiaram seus esforços para forjar acordos de paz. Trump frequentemente observa que ele contrata "apenas as melhores pessoas". Matt Kroenig, um conselheiro sênior de política no Pentágono durante o primeiro mandato de Trump, disse que a audácia do presidente pode trazer resultados, como quando ele exigiu maior gasto com defesa dos aliados europeus. Trump, no entanto, pode acabar girando em falso em questões mais desafiadoras e eventualmente desistir, como quando ele tentou persuadir Kim Jong Un a acabar com o programa nuclear da Coreia do Norte. Quando se trata de fazer a paz na Ucrânia e em Gaza, Kroenig se perguntou: "Em que ponto ele diz: 'Isso é muito difícil, vamos seguir para outras questões'".