Com manobras militares, Venezuela tenta mostrar força diante dos Estados Unidos

Treinamento de civis, convocação de reservistas, operações nas fronteiras e exercícios de guerra em uma ilha do Caribe: a Venezuela tenta mostrar força diante do envio de navios dos Estados Unidos à região. Analistas concordam, no entanto, que a capacidade real de combate das Forças Armadas venezuelanas está comprometida por anos de crise econômica. E afirmam que as manobras são uma operação de propaganda para mostrar à população que o governo não tem medo e consegue controlar a situação.

Os oito navios de guerra enviados por Washington ao Caribe com o argumento de combater o narcotráfico são considerados pelo governo de Nicolás Maduro uma "ameaça militar" que busca uma "mudança de regime" na Venezuela, com uma invasão. Caracas respondeu a esta "guerra não declarada" - como é chamada pelo ministro da Defesa, Vladimir Padrino López - com três dias de exercícios militares na ilha La Orchila. A mobilização em La Orchila, no norte do país, incluiu 12 navios da Marinha, 22 aeronaves, entre helicópteros, caças e aviões de transporte, veículos anfíbios e 20 botes de madeira de pescadores que se uniram à Milícia, um corpo militar formado por civis. Durante 72 horas, 2.500 pessoas participaram das manobras, que incluíram lançamentos de mísseis e foguetes, além de testes de armas.

"A Venezuela tem que continuar sendo inexpugnável", disse na sexta-feira o ministro do Interior, Diosdado Cabello. O governo divulgou em seus canais oficiais imagens de aviões Sukhoi no céu de La Orchila. Paraquedistas saltam sobre a ilha e tanques de guerra apontam seus canhões para o céu. As imagens incluem peças de artilharia e radares antiaéreos comprados da Rússia, o aliado crucial da Venezuela. - "Manobras de resistência" -

"A mobilização é pura propaganda. Não é nada estratégico reunir tanta força nesta ilha porque é um alvo fácil. Um bloqueio marítimo com apoio aéreo os elimina na hora", afirmou o analista político e militar Hernán Lugo-Galicia. "Eles estão executando manobras de guerra regular, quando eles mesmos falam de guerra assimétrica", disse o major da reserva Raynell Martínez, exilado nos Estados Unidos. "São manobras de resistência", acrescentou, antes de destacar que os exercícios são uma mensagem aos civis, para que acreditem que o país tem Forças Armadas operacionais.

Um general da reserva, especializado em geopolítica, concorda com Martínez. "É para dizer que eles não têm medo de enfrentar ninguém, a ponto de ir para o mar perto dos americanos. Tenta dar a sensação de que tudo está sob controle", disse à AFP sob anonimato devido ao risco de represálias. "O ambiente operacional onde os exercícios acontecem é completamente diferente do território continental e, portanto, isto é um desperdício de dinheiro e tempo, uma avaliação ruim da situação e ratifica que é uma encenação", afirmou.