Com gol de Militão, Real Madrid vence Espanyol (2-0) e lidera LaLiga
O Real Madrid se manteve invicto na LaLiga após vencer o Espanyol por 2 a 0 no Santiago Bernabéu, neste sábado (20), pela quinta rodada, e agora lidera provisoriamente com cinco pontos de vantagem sobre o Barcelona, que enfrenta o Getafe no domingo.
Uma bomba do zagueiro brasileiro Éder Militão (22') abriu o placar e a vantagem foi ampliada no início do segundo tempo (47') pelo francês Kylian Mbappé, que chegou ao seu quinto gol desde o início da temporada (além de outros dois na Liga dos Campeões).
Os 'merengues' encerram assim mais uma boa semana, após vencerem o Olympique de Marselha por 2 a 1 na terça-feira, na capital espanhola, em sua estreia na Champions enquanto os 'periquitos', que sofreram sua primeira derrota na temporada, permanecem em terceiro lugar com dez pontos, aguardando o desempenho das demais equipes do alto da tabela.
"Foi uma vitória mais brilhante do que convincente. Controlamos o jogo, sem nenhuma situação que tenha nos estressado. Não sofremos gols. Talvez não seja a vitória mais agradável, mas eu gosto", disse o técnico Xabi Alonso em entrevista coletiva.
O Real Madrid agora se prepara para o jogo de terça-feira contra o Levante, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.
A abordagem do Espanyol foi simples, mas eficaz nos momentos iniciais: manter as linhas unidas para resistir e contra-atacar, causando alguns sustos no gol defendido pelo belga Thibaut Courtois.
Dessa forma, o time catalão entregou a bola ao Real Madrid, que chegou a ter 70% da posse, embora sem criar chances perigosas.
O plano do Espanyol não durou muito tempo e o goleiro sérvio Marko Dmitrović teve sua dose de culpa nos dois gols 'merengues'. Ele até tocou na bola no primeiro, um chute de Militão que entrou quase no ângulo.
- Volta de Bellingham -
Já no segundo tempo, o time de Xabi Alonso afastou qualquer ameaça de surpresa.
Em um avanço de Vinícius Junior pela esquerda, o brasileiro tocou para Mbappé, que chutou de fora da área e Dmitrović só conseguiu acompanhar com os olhos.
Com dois gols de desvantagem, o Espanyol cedeu diante da força dos 'merengues', que poderiam até ter vencido com mais tranquilidade, mas o chute de Vinícius, que voltou ao time titular após ser substituído contra o Olympique de Marselha, acertou a trave.
- Irritação de Vini e Mastantuono -
Vinícius não pareceu feliz após ser substituído aos 77 minutos.
"Hoje (sábado) ele não marcou. Achei que colocar jogadores de fora, como reforço, seria bom. Ele e Franco (Mastantuono) estavam bem, mas o jogo precisava de mais controle. Talvez eu o tenha substituído quando ele estava melhor, talvez o tenha substituído um pouco cedo demais", admitiu Alonso.
"Franco também saiu de campo irritado. Acontece com todo mundo. Estou feliz com o desempenho de Vini e Franco. Precisávamos de um reforço porque a temporada é muito longa", acrescentou o espanhol.
Com a vitória já garantida, Alonso colocou em campo o inglês Jude Bellingham (89'), que jogou pela primeira vez nesta temporada após uma cirurgia no ombro no verão.
"Não poderia ser melhor. O lado bom é que cada vez mais estamos encontrando a forma de jogar que o treinador quer, estamos aprendendo melhor os conceitos. E, além disso, os resultados estão chegando. Então é idílico", disse Dani Carvajal à Movistar+ após a partida.
"Estamos felizes, a equipe fez uma partida completa, sofremos muito pouco defensivamente. Sabíamos que eles tinham 10 pontos em 12 no início do campeonato. Eles parecem organizados e intensos (...) Saímos como líderes, continuamos lá em cima. Missão cumprida", comemorou o lateral espanhol.
Em outras partidas disputadas neste sábado, o Villarreal venceu o Osasuna por 2 a 1 em La Cerámica, enquanto o Sevilla fez o mesmo contra o Alavés, pelo mesmo placar.
Já o Levante (12º) goleou o lanterna Girona por 4 a 0 em Montilivi.
--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília)
- Sexta-feira:
Betis - Real Sociedad 3 - 1
- Sábado:
Girona - Levante 0 - 4
Real Madrid - Espanyol 2 - 0
Alavés - Sevilla 1 - 2
Villarreal - Osasuna 2 - 1
(16h00) Valencia - Athletic Bilbao
- Domingo:
(09h00) Rayo Vallecano - Celta Vigo
(11h15) Mallorca - Atlético de Madrid
(13h30) Elche - Real Oviedo
(16h00) Barcelona - Getafe
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Real Madrid 15 5 5 0 0 10 2 8
2. Barcelona 10 4 3 1 0 13 3 10
3. Villarreal 10 5 3 1 1 10 4 6
4. Espanyol 10 5 3 1 1 8 7 1
5. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2
6. Athletic Bilbao 9 4 3 0 1 6 4 2
. Getafe 9 4 3 0 1 6 4 2
8. Sevilla 7 5 2 1 2 9 8 1
9. Alavés 7 5 2 1 2 5 5 0
10. Elche 6 4 1 3 0 6 4 2
11. Osasuna 6 5 2 0 3 4 4 0
12. Atlético de Madrid 5 4 1 2 1 5 4 1
13. Levante 4 5 1 1 3 9 9 0
14. Rayo Vallecano 4 4 1 1 2 4 5 -1
15. Celta Vigo 4 5 0 4 1 4 6 -2
16. Valencia 4 4 1 1 2 4 8 -4
17. Real Oviedo 3 4 1 0 3 1 7 -6
18. Real Sociedad 2 5 0 2 3 5 9 -4
19. Mallorca 1 4 0 1 3 4 9 -5
20. Girona 1 5 0 1 4 2 15 -13
