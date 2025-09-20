Bombas da 2ª Guerra tiram mais de 20 mil de casa em Berlim

Artefatos foram encontrados em canteiros de obras e construções na capital alemã. Descobertas do tipo ocorrem com frequência na Alemanha.Duas bombas da Segunda Guerra Mundial encontradas em bairros diferentes de Berlim, acabaram forçando a retirada de mais de 20 mil moradores de suas casas nesta quinta-feira (18/09). No bairro central de Mitte, uma área densamente povoada da capital alemã, a polícia impôs um perímetro de segurança de 500 metros após a descoberta de um artefato no leito do rio Spree durante uma inspeção de rotina. Após o achado, alertas foram transmitidos por celular à população das redondezas durante a noite de quinta-feira, e policiais foram de porta em porta para informar os moradores e fazer cumprir a ordem de retirada. Cerca de 10 mil pessoas tiveram que deixar suas casas temporariamente. A bomba foi inspecionada por mergulhadores e uma equipe de especialistas na manhã desta sexta-feira. O artefato foi encontrado a quatro metros de profundidade e estava coberto de lodo e limo, o que dificultou a operação, informou a polícia. O tráfego de navios no rio Spree, que atravessa a cidade, foi interrompido durante a noite. Ruas também foram fechadas e o serviço de uma linha do metrô foi suspenso. Mais tarde, as autoridades disseram que a bomba não precisava ser desativada e que não havia mais perigo à população. "A bomba incendiária foi classificada como inofensiva durante a avaliação", disse um porta-voz da polícia, acrescentando que o objeto será retirado do leito do rio e descartado de maneira segura. A operação de evacuação desta quinta-feira foi uma das maiores em Berlim nos últimos anos. Evacuações simultâneas em Berlim O jornal berlinense Tagespiegel relatou longas filas em um abrigo de emergência noturno da prefeitura em Mitte, com centenas de pessoas aguardando para se registrar e reservar um lugar para passar a noite. Outro abrigo em uma escola próxima foi aberto pouco depois da meia-noite para acomodar o grande número de pessoas. O bairro de Mitte também abriga várias embaixadas e escritórios da administração municipal. A verificação de munições não detonadas da Segunda Guerra Mundial é uma prática comum em cidades alemãs antes de grandes projetos de construção. Ao mesmo tempo, no bairro de Spandau, também em Berlim, foi realizada na manhã desta sexta uma operação de evacuação de até 12.400 pessoas após uma bomba russa de 100 quilos da Segunda Guerra Mundial ter sido encontrada em um canteiro de obras. Os moradores foram levados para abrigos de emergência. Um hospital em Spandau, uma casa de repouso, uma escola primária e duas creches foram afetados pelas restrições. O desarmamento da bomba foi programado para começar após a conclusão das medidas de evacuação. Problema recorrente na Alemanha As descobertas de bombas da Segunda Guerra Mundial em canteiros de obras e construções ocorrem com frequência em todo o país. Em agosto, equipes de segurança desativaram uma bomba de fabricação britânica encontrada em Dresden, no leste da Alemanha. A operação para desarmar o dispositivo de 250 quilos exigiu a evacuação de 17 mil pessoas que vivem em um raio de mil metros de onde o artefato se encontrava. Em junho, a cidade de Colônia precisou evacuar 20 mil pessoas para desarmar três bombas americanas da Segunda Guerra. No estado da Renânia do Norte-Vestfália, onde fica a cidade, mais de 1,6 mil explosivos foram desativados no ano passado. Já no estado de Brandemburgo, que fica ao redor de Berlim, apenas em 2024, especialistas coletaram 90 minas, 48 mil granadas, 500 bombas incendiárias, 450 bombas de alto poder explosivo com mais de cinco quilos e cerca de 330 mil cartuchos. Cidades como Frankfurt também enfrentam o problema. Em 2018, 60 mil pessoas precisaram deixar suas casas para que um explosivo fosse desarmado. Em 2012, uma bomba precisou ser completamente detonada em Munique. Procedimento similar acontece com frequência quando dispositivos são encontrados no leito de rios como o Elba e o Reno. rc/md (AFP, DPA)