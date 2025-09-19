Trump se negou a aprovar pacote de ajuda militar para Taiwan, afirma Post

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se negou a aprovar 400 milhões de dólares (2,12 bilhões de reis) em ajuda militar para Taiwan nos últimos meses, enquanto negociava questões comerciais e uma possível reunião de cúpula com a China, informou o jornal Washington Post. A decisão representaria um claro afastamento da política americana para a ilha democrática, que enfrenta a ameaça constante de invasão por parte da China.

Uma fonte da Casa Branca disse ao Post que a decisão sobre o pacote de ajuda ainda não era definitiva. Trump e seu homólogo chinês, Xi Jinping, conversarão nesta sexta-feira (19), na segunda ligação telefônica entre os dois presidentes desde o retorno do republicano à Casa Branca. A conversa acontece no momento em que as partes buscam um compromisso sobre as tarifas e um acordo sobre o aplicativo de vídeos TikTok. Embora o governo dos Estados Unidos tenha deixado de reconhecer Taiwan no final da década de 1970 em favor da China, Washington permaneceu como o principal aliado de Taipé e seu maior fornecedor de ajuda militar.