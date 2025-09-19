Trump espera definir acordo sobre o Tiktok em conversa com Xi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, espera definir nesta sexta-feira (19) o destino da rede social TikTok e avançar nas negociações comerciais com Pequim durante uma ligação telefônica com o homólogo chinês, Xi Jinping, a quem acusou recentemente de "conspirar" contra Washington. "Vou falar com o presidente Xi, como sabem, na sexta-feira, sobre o TikTok e também sobre comércio", disse Trump na quinta-feira em uma entrevista ao canal Fox News.

"Estamos muito próximos de acordos em tudo. E meu relacionamento com a China é muito bom", acrescentou. A ligação entre os dois será a segunda desde a posse de Trump em janeiro, mas a terceira do ano. Em 5 de junho, o republicano disse que Xi o havia convidado para visitar a China e afirmou que fez um convite semelhante para que o homólogo visite os Estados Unidos. Contudo, ainda não existem planos de viagem. Vários analistas esperam que Xi repita o convite, sabendo que Trump adora ser recebido com pompa diplomática.

- Acordo sobre o TikTok - Os presidentes podem resolver em definitivo a polêmica sobre o TikTok, depois que Trump adiou na terça-feira pela quarta vez a proibição da plataforma nos Estados Unidos. Segundo uma lei aprovada durante o governo de Joe Biden, o TikTok não poderá operar no país por razões de segurança nacional, a menos que a matriz chinesa venda o controle para proprietários americanos.

Trump disse aos jornalistas na quinta-feira que espera "finalizar algo sobre o TikTok". Com o acordo, o TikTok nos Estados Unidos seria "propriedade de investidores americanos, e de pessoas e empresas muito ricas", afirmou Trump, que chegou a dizer que a rede social aumentou sua popularidade entre os jovens e o ajudou a vencer as eleições de 2024. O Wall Street Journal informou que um consórcio poderia ser formado para controlar o TikTok, que incluiria o gigante do setor de tecnologia Oracle e dois fundos de investimento da Califórnia, Silver Lake e Andreessen Horowitz.

- Tarifas - Durante a ligação, os dois líderes abordarão a política comercial, após meses de negociações para alcançar um compromisso sobre as tarifas. No início do ano, as duas maiores economias do mundo elevaram drasticamente as tarifas recíprocas, em uma disputa que bloqueou as cadeias globais de abastecimento.