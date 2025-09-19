Lula telefonou ao emir do Catar para expressar solidariedade pelo ataque de Israel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou ao emir do Catar, o xeque Tamim Bin Hamad Al Thani, na quinta-feira, 18, para expressar solidariedade pelo ataque realizado pelo governo de Israel contra o Catar no último dia 9 de setembro.

Em nota enviada na manhã desta sexta, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) informou que Lula expressou ao emir "preocupação de que a ação comprometa os esforços conduzidos pelo Catar para a libertação dos reféns e defendeu a efetivação do Estado palestino, em paz e segurança ao lado do Estado de Israel, como solução para o conflito".