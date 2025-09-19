Itália concede cidadania italiana a apresentadora da Fox News

O governo de extrema direita da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni decidiu conceder a cidadania italiana a uma jornalista americana da Fox News, emissora próxima ao presidente Donald Trump, para celebrar sua "contribuição para o fortalecimento" das relações entre os dois países. "A senhora Bartiromo, ao longo de sua carreira de mais de 30 anos como jornalista, contribuiu significativamente para o fortalecimento das relações entre Itália e Estados Unidos, mantendo seu compromisso constante com as instituições italianas", afirmou o governo italiano em um comunicado.

A proposta de concessão da cidadania italiana a Maria Bartiromo foi apresentada pelo ministro do Interior, Matteo Piantedosi, por "méritos excepcionais" e aprovada em reunião do Conselho de Ministros na quinta-feira. No entanto, ainda precisa da aprovação do chefe de Estado italiano, o presidente Sergio Mattarella. Bartiromo é uma renomada jornalista de economia e apresentadora de televisão que trabalha para a Fox News, de propriedade do magnata da mídia Rupert Murdoch. Tanto nas redes sociais quanto na mídia, ela frequentemente menciona com orgulho sua ascendência italiana: seu avô, Carmine, chegou aos Estados Unidos aos 11 anos.