Filme do uruguaio Hendler abre a competição em San Sebastián

O ator e diretor uruguaio Daniel Hendler abre a corrida pela Concha de Ouro no Festival de Cinema de San Sebastián nesta sexta-feira (19) com "27 Noches", um evento que se prepara para receber Angelina Jolie e Juliette Binoche nos próximos dias. "27 Noches" é uma produção argentina que conta a história de Martha Hoffman (Marilú Marini), uma excêntrica colecionadora de arte, de 83 anos, que recebe alta de uma clínica psiquiátrica após passar 27 dias hospitalizada contra a vontade pelas filhas, que acreditam que a mãe está desperdiçando sua fortuna.

As filhas querem que ela seja readmitida na clínica e o perito Leandro Casares (Daniel Hendler) precisa investigar se Hoffman realmente sofre de demência ou se tudo não passa de uma conspiração para controlar a fortuna da mãe. - Binoche, Jolie e Lawrence - Em sua 73ª edição, o festival da cidade basca se consolida como um dos principais festivais europeus, ao lado de Cannes, Veneza e Berlim, mas, sobretudo, como a maior vitrine internacional do cinema espanhol e latino-americano. "Que um filme argentino abra um festival deste prestígio me parece um sinal que nos alegra, e acho que também é um sinal de que o festival está mostrando a importância do cinema argentino para o mundo", disse Santiago Mitre, produtor de "27 Noites", em coletiva de imprensa.

Foi assim que ele abordou a situação do cinema em seu país, após denunciar os "constantes ataques e desprezo" do governo de Javier Milei. Além da seção competitiva "Horizontes Latinos", que este ano apresenta 12 filmes latino-americanos, sete dos 17 filmes que competem na seção oficial pelo prêmio máximo são espanhóis (4) ou argentinos (3). O filme de Hendler será exibido na cerimônia de abertura e o diretor espanhol Pedro Almodóvar entregará o primeiro dos dois prêmios honorários Donostia a Esther García, sua produtora mais importante, que começou a trabalhar com ele em 1986 no filme "Matador".