Federação Judaica denuncia alta preocupante do antissemitismo na Espanha

A Federação de Comunidades Judaicas da Espanha (FCJE) denunciou, nesta sexta-feira (19), um "aumento preocupante do antissemitismo" no país, dias depois de ter condenado as manifestações pró-palestinas que levaram à interrupção do final da Volta, tradicional prova de ciclismo. "Em todos os nossos lares e celebrações [na segunda-feira será celebrado o ano novo judaico] estará presente uma profunda consternação pelos graves episódios de antissemitismo que estamos vivendo: insultos, assédio, exigências, apontamentos e manifestações de ódio pelo simples fato de sermos judeus", manifestou-se a entidade em um comunicado.

A FCJE, que estima que na Espanha vivam cerca de 70 mil judeus, já havia condenado "os graves incidentes de violência de grupos pró-palestinos" após o caótico final da Volta, cuja última etapa teve de ser interrompida no domingo em Madri. De acordo com a Federação, "esse tipo de manifestação violenta alimenta o ódio e dá cobertura a um preocupante aumento do antissemitismo na Espanha". Em um país onde a causa palestina conta com forte apoio popular, o presidente do governo, o socialista Pedro Sánchez, reafirmou na segunda-feira sua "admiração" pelos manifestantes pró-palestinos. Sánchez - que preside um governo de coalizão de esquerda - fez do apoio à causa palestina um dos eixos principais de sua política externa, e a Espanha reconheceu oficialmente o Estado palestino em maio de 2024.