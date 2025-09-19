Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Federação Judaica denuncia alta preocupante do antissemitismo na Espanha

Autor AFP
Tipo Notícia

A Federação de Comunidades Judaicas da Espanha (FCJE) denunciou, nesta sexta-feira (19), um "aumento preocupante do antissemitismo" no país, dias depois de ter condenado as manifestações pró-palestinas que levaram à interrupção do final da Volta, tradicional prova de ciclismo.

"Em todos os nossos lares e celebrações [na segunda-feira será celebrado o ano novo judaico] estará presente uma profunda consternação pelos graves episódios de antissemitismo que estamos vivendo: insultos, assédio, exigências, apontamentos e manifestações de ódio pelo simples fato de sermos judeus", manifestou-se a entidade em um comunicado.

A FCJE, que estima que na Espanha vivam cerca de 70 mil judeus, já havia condenado "os graves incidentes de violência de grupos pró-palestinos" após o caótico final da Volta, cuja última etapa teve de ser interrompida no domingo em Madri.

De acordo com a Federação, "esse tipo de manifestação violenta alimenta o ódio e dá cobertura a um preocupante aumento do antissemitismo na Espanha".

Em um país onde a causa palestina conta com forte apoio popular, o presidente do governo, o socialista Pedro Sánchez, reafirmou na segunda-feira sua "admiração" pelos manifestantes pró-palestinos.

Sánchez - que preside um governo de coalizão de esquerda - fez do apoio à causa palestina um dos eixos principais de sua política externa, e a Espanha reconheceu oficialmente o Estado palestino em maio de 2024.

Segundo o informe sobre a evolução dos crimes e atos de ódio na Espanha, publicado em julho de 2025 pelo Ministério do Interior, os atos antissemitas aumentaram 60,9% em 2024, passando de 23 registros para 37 em comparação com 2023.

O relatório sobre o antissemitismo na Espanha, elaborado pelo Observatório contra o Antissemitismo, composto pela FCJE e pelo Movimento contra a Intolerância, destacou, por sua vez, que em 2024 foi registrado "um aumento de 321% em relação ao ano de 2023 e de 567% em relação a 2022" dos incidentes antissemitas, representando "o maior número registrado na história moderna da Espanha em um ano".

Em maio de 2024, a FCJE já havia assegurado que, desde o ataque do Hamas a Israel em 7 outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza, os judeus da Espanha eram alvo de um número crescente de "ataques, insultos, ameaças e intimidação".

