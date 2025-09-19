Brasileiros se apaixonam e descobrem gravidez durante guerra na Ucrânia

Adriane e Gustavam retornaram ao Brasil para o nascimento do primeiro filho, mas planejam voltar à Ucrânia. / Crédito: Reprodução/Redes Sociais/@g_ostrowski27

Não é um filme de romance, mas a história dos jovens brasileiros Gustavo Ostrowski, de 22 anos, e Adriane Marschall Pereira, de 21, parece ter saído direto das telas de cinema para o mundo real. O casal, que se conheceu pelas redes sociais, teve o primeiro encontro durante a guerra na Ucrânia e, dois meses depois, engravidaram do primeiro filho. Gustavo, natural de Santa Helena, no Paraná, alistou-se em janeiro de 2024 como voluntário no exército ucraniano. Enquanto servia na guerra no Leste Europeu, ele também compartilhava sua rotina como combatente nas redes sociais, o que chamou a atenção de Adriane.

A jovem, também paranaense, já havia morado na Espanha como au pair O termo se refere a um jovem, em geral uma mulher, que vai morar temporariamente em outro país para cuidar de crianças em troca de hospedagem, alimentação e uma ajuda de custo mensal e após um mês trocando mensagens, decidiu ser o momento de conhecer Gustavo pessoalmente. Saindo do Brasil, ela comprou uma passagem aérea para encontrá-lo na Polônia. "Lá, percebemos que a química era real, e decidi ficar na Ucrânia com ele. Gustavo servia na Legião Estrangeira e, como sempre tive interesse nesse tipo de trabalho, busquei informações sobre como poderia começar a servir", contou a jovem em entrevista ao portal UOL. A brasileira relata que, já no exército ucraniano, passou por um treinamento para atuar com primeiros socorros e ajudar soldados feridos em combate. A preparação durou cerca de um mês e meio em uma das bases militares ucranianas e mais 5 dias em área de missões — até que descobriu a gravidez. O bebê nasceu em Cascavel, no estado Paraná, onde o casal hoje vive em uma fazenda. Hoje, o menino filho dos ex-combatentes tem dois meses e recebeu o nome de Miguel. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Brasileira que se apaixonou por paranaense que foi lutar na guerra da Ucrânia conta como descobriu gravidez durante conflito Segundo Adriane, Gustavo foi gravemente ferido durante uma missão de seu batalhão. O grupo caiu em uma emboscada do exército russo e o brasileiro foi atingido por estilhaços que perfuraram um dos pulmões, além de sofrer ferimentos nas pernas. Cerca de 20 soldados ucranianos e cinco combatentes da Legião Estrangeira morreram no ataque, e Gustavo foi um dos poucos sobreviventes. Enquanto ele se recuperava, o casal permaneceu na Ucrânia, na casa dos amigos — foi nesse meio tempo em que Adriane descobriu que esperava o primeiro filho do casal. Uma semana antes de ser enviada para uma missão, enquanto trabalhava na enfermaria, trocando curativos e aplicando medicações, veio a surpresa.

"Achava que não podia engravidar. Aos 17 anos, passei por uma cirurgia para retirada de cistos. Perdi um ovário e uma trompa e ainda precisei fazer raspagem. A probabilidade de ter uma gestação era muito pequena" Adriane Marschall Por conta da gestação, Adriane já não poderia mais participar de missões. A jovem foi então realocada para um local mais seguro, onde atuaria como intérprete de português e espanhol junto às famílias. Mesmo assim, passou por momentos difíceis e chegou a poder perder o bebê. "Com dois meses de gestação, tive cólicas muito fortes e fui levada ao hospital. Precisei ser medicada e ainda estava com um caso sério de gastrite. Fiquei uma semana internada e, ao receber alta, decidi encerrar meu contrato de atuação na guerra", relembrou Adriane ao UOL.

Adriane teve o filho no Brasil e apesar das complicações no parto, ela, o filho e o esposo estão bem Foi então que o casal decidiu retornar ao Brasil, já que as chances de Adriane precisar passar por um parto cesariano eram altas e o casal precisava de suporte. O fato de o bebê ser o primeiro neto e sobrinho das famílias do casal também pesou na decisão. Mesmo com a situação complicada vivida na Ucrânia, Adriane afirmou que teve uma gestação tranquila no Brasil, principalmente pelo apoio da família, entretanto o parto teve complicações.