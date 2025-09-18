Trump admite estar 'decepcionado' con Putin pelo conflito na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu nesta quinta-feira (18) estar "decepcionado" com seu contraparte russo, Vladimir Putin, que continua com a guerra na Ucrânia apesar dos esforços de paz do líder americano. Um dia depois de ser homenageado pelo rei Charles III no castelo de Windsor, Trump pareceu estar em boa sintonia com o trabalhista Keir Starmer, durante a coletiva de imprensa que ambos ofereceram em Chequers, a residência campestre do primeiro-ministro britânico, a 70 km de Londres.

Trump afirmou que pensava que o conflito na Ucrânia seria o "mais fácil" de resolver "por [sua] relação com Putin". "Mas ele me decepcionou, realmente me decepcionou", destacou, no terceiro e último dia de sua visita oficial ao Reino Unido. Trump instou os países europeus a deixarem de comprar petróleo russo, dizendo que "se o preço cair, Putin se retirará dessa guerra". Por sua vez, Starmer afirmou que é necessário "acentuar a pressão" sobre Putin para que acabe com a guerra. "Devemos exercer uma pressão adicional sobre Putin. Só quando o presidente [Donald Trump] pressionou Putin é que ele realmente mostrou certa disposição para agir. Por isso, devemos intensificar a pressão", declarou o primeiro-ministro britânico.

- Desacordo sobre Palestina - O presidente dos Estados Unidos e a primeira-dama, Melania Trump, terminaram sua visita nesta quinta-feira e embarcaram a bordo do Air Force One no aeroporto de Stansted, perto da capital britânica, rumo aos Estados Unidos. Durante sua estadia, ficaram hospedados no castelo de Windsor. Nesta quinta-feira, antes de subir ao helicóptero que o levou a Chequers, o presidente dos Estados Unidos despediu-se de Charles III, a quem descreveu como um "grande rei" e um "grande cavalheiro".

No terceiro e último dia da visita oficial do presidente americano ao Reino Unido, horas antes de seu retorno a Washington, ambos os líderes abordaram temas diplomáticos delicados e reconheceram seu desacordo sobre o reconhecimento do Estado palestino. Starmer anunciou sua intenção de reconhecer o Estado da Palestina. Isso poderia ocorrer neste fim de semana, segundo o The Times, antes das discussões de segunda-feira na Assembleia Geral da ONU. "Estou em desacordo com o primeiro-ministro nesse ponto. Esse é um dos nossos poucos desacordos", declarou Trump. "A situação em Gaza é intolerável", destacou Starmer.

Eles também abordaram o tema da imigração, um assunto crucial para ambos os países. "Acho que a situação deles [Reino Unido] é muito semelhante" à dos Estados Unidos, disse Trump. A imigração clandestina "destrói os países por dentro", garantiu, "não importa se se recorre ao Exército, não importa quais meios sejam utilizados", acrescentou o americano.