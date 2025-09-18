Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Obra 'desconhecida' de Picasso apresentada em Paris

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Um retrato do pintor espanhol Pablo Picasso de sua musa Dora Maar foi apresentado nesta quinta-feira (18) em uma casa de leilões em Paris, um quadro praticamente "desconhecido" do público geral, segundo os especialistas que o revelaram. 

Com o título "Buste de femme au chapeau à fleurs (Dora Maar)", o quadro foi pintado em julho de 1943 e permaneceu com a família proprietária desde 1944.

A obra é uma tela "desconhecida" do grande público porque nunca foi exposta, exceto em uma exibição privada organizada pelo pintor em seu ateliê na década de 1940, explicou o leiloeiro Christophe Lucien. 

A tela de estilo cubista e repleta de cores mostra o rosto de Dora Maar com um adorno de flores e uma expressão triste. A obra está "avaliada em oito milhões de euros" (9,5 milhões de dólares, 50 milhões de reais), segundo Lucien. 

O quadro será leiloado no dia 24 de outubro. 

"É uma obra excepcional, que estabelece um marco na história da arte e na de Picasso", ressaltou Agnès Sevestre-Barbé, especialista em Picasso que apresentou o quadro.

Quando Picasso pintou o quadro, ele já conhecia aquela que seria sua nova companheira, Françoise Gilot. Isso poderia explicar o ar de tristeza no rosto de Dora Maar, segundo Sevestre-Barbé. 

Até agora, os especialistas no trabalho do mestre espanhol só conheciam o retrato, autenticado pela Administração Picasso, em preto e branco, graças ao catálogo oficial de suas obras, segundo a casa de leilões Drouot. 

Algumas fotografias de Brassaï, amigo de Picasso, feitas no ateliê parisiense do pintor, também atestavam a existência do quadro.

