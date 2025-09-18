Juíza americana ordena expulsão de líder estudantil pró-Palestina

Uma juíza dos Estados Unidos ordenou a deportação de Mahmoud Khalil, líder de vários protestos estudantis pró-Palestina, para a Argélia ou Síria por irregularidades em seu pedido de permissão de residência, segundo documentos judiciais apresentados na quarta-feira. "Ordena-se que o demandado seja removido dos Estados Unidos para a Argélia ou, alternativamente, para a Síria", escreveu a juíza Jamee Comans em um documento judicial.

A ordem, com data de 12 de setembro, aponta a falta de informações completas na solicitação migratória de Khalil. "Não foi um descuido de um solicitante desinformado e sem instrução... este tribunal conclui que o demandado deturpou intencionalmente fatos materiais", acrescenta o documento. Khalil, em comunicado à União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), respondeu que "não é nenhuma surpresa que o governo Trump continue adotando retaliações" contra ele por exercer o direito à liberdade de expressão. O líder estudantil nasceu na Síria, filho de pais palestinos, mas é residente legal permanente nos Estados Unidos, casado com uma cidadã e pai de um filho nascido no país.