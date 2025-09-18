Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Canal do Panamá lança projeto de gasoduto para transportar combustível dos EUA

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A Autoridade do Canal do Panamá (ACP) iniciou negociações, nesta quinta-feira (18), com 23 empresas interessadas no projeto de um gasoduto paralelo à via interoceânica para facilitar o transporte de combustível dos Estados Unidos para a Ásia.

A ACP prevê iniciar em 2027 a construção de um duto de 77 quilômetros para transportar propano, butano e etano provenientes da costa leste dos Estados Unidos com destino a China, Japão e Coreia do Sul, um negócio que a autoridade do canal estima que dobrará na próxima década.

O combustível chegaria em navios ao Caribe panamenho e, após cruzar o istmo através do gasoduto, seria reembarcado no Pacífico rumo à Ásia.

O canal "deu início ao processo de seleção de concessionário com uma primeira aproximação ao mercado, em um evento realizado na Cidade do Panamá, que contou com a presença de mais de 45 representantes de empresas do setor energético em nível mundial", disse a ACP em um comunicado.

A nota acrescenta que entre as 23 empresas presentes estão as petroleiras Shell e ExxonMobil.

Na terça-feira, o chefe da ACP, Ricaurte Vásquez, afirmou que a demanda por gás de petróleo “vai dobrar nos próximos 10 anos”, e se o Panamá não construir o duto pode surgir “uma rota diferente” para o transporte.

O gasoduto poderia custar entre 2 e 8 bilhões de dólares (entre 10,6 e 42,4 bilhões de reais), dependendo de por ele serão transportados os três gases ou apenas algum deles.

Cerca de 5% do comércio marítimo mundial circula pelo Canal do Panamá, cujos principais usuários são Estados Unidos e China.

Mais de 90% do propano, butano e etano enviados dos Estados Unidos à Ásia utilizavam o canal panamenho até 2023, mas esse percentual vem caindo.

O gasoduto, de acordo com as previsões da ACP, permitiria transportar 2,5 milhões de barris diários de combustíveis.

A ACP estima que o concessionário seja selecionado no quarto trimestre de 2026.

Vásquez acredita que o transporte de gás aumentará nos próximos anos devido à industrialização da Índia e à capacidade exportadora dos Estados Unidos.

O canal, inaugurado pelos Estados Unidos em 1914, conecta mais de 1.900 portos em 170 países.

Tags

eua china

