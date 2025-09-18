Brasil é o 4° país com mais assassinatos de ambientalistas

País registrou 12 mortes de defensores do meio ambiente em 2024, ficando atrás apenas da Colômbia, Guatemala e México. Fenômeno é mais acentuado na América Latina, palco de mais de 80% dos casos documentados.O Brasil foi em 2024 o quarto país mais mortal do mundo para os defensores do meio ambiente, afirmou um relatório da organização não-governamental Global Witness publicado nesta quarta-feira (17/09). Com 12 mortes registradas somente no ano passado, o país fica atrás apenas da Colômbia (48), Guatemala (20) e México (18). "Metade dos mortos [no Brasil] no ano passado eram pequenos agricultores. Quatro indígenas foram assassinados, assim como um ativista negro", aponta o documento. Embora a cifra seja inferior a de 2023 (25 mortes), o documento ressalta que 2024 registrou mais ameaças de morte, tentativas de intimidação ou de homicídio. Citando dados da organização brasileira Comissão Pastoral da Terra, o relatório cita 481 tentativas de assassinato – 44% contra indígenas e mais de 27% contra comunidades quilombolas. Fenômeno acentuado na América Latina No mundo, pelo menos 142 ativistas ambientais foram assassinados em 2024, com outros quatro ainda desaparecidos, afirma a Global Witness. O fenômeno se mostra particularmente acentuado na América Latina, onde foram registrados 82% dos casos. "Em média, cerca de três pessoas foram mortas ou desapareceram por semana ao longo de 2024", aponta o relatório. "Isso eleva o número total para 2.253 desde que começamos a reportar os ataques em 2012. Essa estatística alarmante ilustra a natureza persistente da violência contra ativistas". No Brasil, pelo menos 413 defensores da terra e do ambiente foram assassinados ou desapareceram desde o início dos registros. A maioria das vítimas eram indígenas ou agricultores, bem como ativistas contra mineração, exploração madeireira, agricultura, caça ilegal e projetos de energia. Os autores dos ataques eram, em sua maioria, grupos criminosos, embora incidentes envolvendo forças de segurança estatais também tenham sido registrados. A maioria dos assassinatos permanece sem solução. "Números provavelmente subestimados" Embora o número de ativistas ambientais mortos ou desaparecidos tenha diminuído 28% em comparação com 2023(196 casos), isso não significa que a situação tenha melhorado, destaca a ONG. "Sabemos que muitos ataques não são denunciados, portanto, é provável que esse número esteja subestimado". A organização também chama a atenção para o papel vital que os defensores do meio ambiente representam na proteção dos ecossistemas. "Deixar de protegê-los não só coloca vidas em risco, como também prejudica as ambições globais de enfrentar a crise climática." ip (afp, dpa, Lusa, ots)