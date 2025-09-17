Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha sem tendência definida após corte de juros do Fed

Autor AFP
Tipo Notícia

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta quarta-feira (17), sem que a decisão do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, de reduzir a taxas de juros de referência em 0,25% gerasse grande surpresa.

Nesse sentido, o índice Dow Jones subiu 0,57%, enquanto o tecnológico Nasdaq retrocedeu 0,33% e o ampliado S&P 500 recuou 0,10%.

"A reunião do Fed de hoje não causou um terremoto [...] não houve surpresas significativas", comentou à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities. 

O Fed reduziu nesta quarta sua taxa de juros pela primeira vez no ano, situando-a no intervalo entre 4% e 4,25%.

"Esta decisão era unanimemente esperada", resumiram os analistas do HFE.

Segundo a mediana das previsões do Fed, seus membros antecipam dois novos cortes nos juros (de 0,25% cada um) em 2025.

Uma política monetária acomodatícia — quando as ações do banco central visam estimular a economia, reduzir o custo do dinheiro e aumentar a liquidez no mercado — costuma ser favorável para as ações, pois permite que as empresas se financiem com menor custo, o que melhora as perspectivas de investimento e, consequentemente, de crescimento.

No mercado de títulos, o rendimento dos papéis do Tesouro americano com vencimento em dez anos atingiu seu nível mais baixo desde abril, logo após a decisão do Fed. Por volta de 17h15 no horário de Brasília, o rendimento finalmente subiu para 4,07%, em comparação com os 4,03% do dia anterior.

Já no mercado de ações, a gigante americana Nvidia caiu 2,6%, após um relatório que indicava que as principais empresas tecnológicas chinesas já não podem comprar seus chips semicondutores.

A Lyft, por outro lado, disparou 13,13% (US$ 22,84) após anunciar um plano com a Waymo, filial da Alphabet (empresa matriz de Google), para lançar serviços de transporte sem motorista em Nashville em 2026.

A Waymo já possui uma associação com a Uber, concorrente da Lyft, em diversas cidades dos Estados Unidos. As ações da Uber, por sua vez, caíram 4,96%, para US$ 92,98.

