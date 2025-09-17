O que prevê o acordo Mercosul-Efta, tido como histórico no Brasil

Mercosul assina acordo de livre comércio com quatro países europeus / Crédito: Júlio César Silva/MDIC

O Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (Efta), formada por quatro países europeus — Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein — firmaram nesta terça-feira (16/9) um acordo de livre comércio entre os blocos, enquanto aumenta a expectativa em relação à aprovação do pacto negociado entre o bloco sul-americano e a União Europeia (UE). O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o acordo "histórico" com a Efta deverá facilitar a aproximação entre os países signatários, além dos futuros Estados-membros que ingressarem no bloco sul-americano, que também inclui nações associadas de outras regiões da América Latina.

O Brasil ocupa a presidência rotativa do Mercosul, que possui como Estados-partes a Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Venezuela [atualmente suspensa] e, como Estados associados, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Suriname, Panamá e Guiana. O governo brasileiro diz que o acordo criará um mercado de 290 milhões de consumidores e que o Produto Interno Bruto (PIB) somado dos países envolvidos em 2024 foi de 4,39 trilhões de dólares (R$ 27 trilhões). Uma nota divulgada pelo Itamaraty afirma que "ambas as partes irão se beneficiar de acesso a mercado ampliado para mais de 97% das suas exportações, o que elevará o comércio bilateral e trará benefícios para as empresas e cidadãos dos países signatários". O que prevê o acordo As negociações com a Efta foram iniciadas em 2017 e, após de 14 rodadas, teve os termos finais acertados em junho de 2025, em Buenos Aires, quando o Mercosul estava sob a Presidência rotativa da Argentina.

O acordo, segundo a nota do Itamaraty, "criará novas oportunidades de negócios para agentes econômicos dos Estados do Mercosul e da Efta, inclusive para o elevado número de pequenas e médias empresas atuantes em cada jurisdição", além de "gerar maior acesso a mercados e melhoria nas regras e procedimentos aduaneiros". "Em um mundo de incerteza, nós estamos dando uma prova de que é possível fortalecer o multilateralismo e o livre comércio. O comércio aproxima os povos, e o desenvolvimento promove a paz" disse o vice-presidente Geraldo Alckmin na cerimônia de assinatura do pacto no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro. Ele destacou avanços sociais como geração de emprego, de renda, de oportunidades; e também econômicos, como integração produtiva, inovação, fortalecimento e complementaridade econômica.

O ministro Mauro Vieira destacou a "persistência e espírito de cooperação" durante as negociações. "Damos um sinal claro de que, mesmo em um mundo marcado por tensões comerciais e pelo aumento do protecionismo, seguimos defensores do comércio internacional fundado em regras como instrumento para elevar o crescimento econômico e a prosperidade de nossos povos", observou. Corrente de comércio somou US$ 7,14 bi em 2024 Os países da Efta possuem uma população conjunta de 15 milhões de habitantes. O PIB das quatro nações é de 1,4 trilhão de dólares. Em termos de PIB per capita, Liechtenstein é considerado o segundo país mais rico do mundo, com um índice de cerca de 186 mil dólares. A Suíça possui o quarto maior PIB per capita global (104,5 mil), a Islândia, o sexto (87,2 mil); e a Noruega, o sétimo (86,6 mil). Em 2024, a Efta representava 1,54% das importações brasileiras e foi responsável por 0,92% das exportações do país. No mesmo período, o Brasil exportou 3,09 bilhões de dólares para as quatro nações e importou 4,05 bilhões de dólares do bloco. No total, a corrente de comércio somou 7,14 bilhões de dólares e o saldo comercial foi negativo de 0,96 bilhão.

Os principais produtos enviados pela Efta ao Brasil foram direcionados aos setores farmacêutico, químico, e de máquinas e equipamentos. Em relação às exportações brasileiras às quatro nações, se destacam os setores de metais básicos, produtos alimentícios, vegetais e animais. Eliminação de tarifas e novas oportunidades O Ministério das Relações Exteriores afirma que após a implementação do acordo, a Efta eliminará 100% das tarifas de importação dos setores industrial e pesqueiro. Também serão abertas oportunidades comerciais para carnes bovina, de aves e suína, milho, farelo de soja, melaço de cana, mel, café torrado, álcool etílico, fumo não manufaturado, arroz, frutas (bananas, melões, uvas), e sucos de frutas (laranja, maçã), entre outros produtos. De maneira recíproca, o Mercosul também permanecerá aberto ao comércio com a Efta, embora o acordo inclua ferramentas para que os países tenham suas defesas comerciais. Alckmin disse que não é "tão simples" afirmar que o acordo poderia absorver parte dos prejuízos gerados pelas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos, mas disse se tratar de "uma abertura de mercado importante".