Leão XIV descarta qualquer reforma sobre diaconisas e fiéis LGBTQ+

O papa Leão XIV enviou uma mensagem de tranquilidade aos católicos ao descartar reformas na doutrina em relação às mulheres diaconisas, aos fiéis LGBTQ+ e ao casamento homossexual, após o abalo que seu predecessor, Francisco, causou no setor mais conservador da Igreja. O pontífice americano de 70 anos revisou os desafios em uma entrevista no último capítulo do livro "Leão XIV: cidadão do mundo, missionário do século XXI", que será lançado nesta quinta-feira em Lima.

Na entrevista concedida à jornalista Elise Allen, a primeira publicada desde sua eleição em maio, Leão XIV fechou a porta para eventuais mudanças na agenda mais tradicional da Igreja Católica. "Parece-me muito improvável, certamente em um futuro próximo, que a doutrina da Igreja mude em relação ao que ensina sobre sexualidade e matrimônio", afirmou. Leão XIV também se alinhou com seu antecessor a respeito do "papel da mulher na Igreja": "Espero seguir os passos de Francisco, incluindo a designação de mulheres em alguns cargos de liderança, em diferentes níveis". No entanto, assegurou que não tem "a intenção de mudar o ensinamento da Igreja" que exclui a ordenação de diaconisas.

Com relação ao acolhimento dos fiéis LGBTQ+, o bispo de Roma admitiu que se trata de um "tema altamente polarizador", mas que não promoverá a polêmica, mantendo assim a mesma posição já assumida pela Igreja. "Todos estão convidados a entrar, mas não convido uma pessoa porque seja ou não de uma identidade específica". Acrescentou que seguirá reconhecendo "a família tradicional", formada por pai, mãe e filhos, cujo papel "tem sofrido nas últimas décadas" e deve ser "fortalecido".

- Acusações falsas - O então cardeal Robert Prevost foi eleito para liderar os 1,4 bilhão de católicos no mundo após o falecimento de Francisco, aos 88 anos, em abril. O falecido papa foi alvo de severos ataques da ala conservadora por suas restrições ao rito tradicionalista em latim e por suas críticas à Cúria Romana, o governo central da Santa Sé.

Sem tocar na doutrina, Francisco teve múltiplos gestos de abertura em relação aos divorciados recasados ou aos fiéis LGBTQ+. No fim de 2023, autorizou as bênçãos a casais do mesmo sexo, o que provocou ondas de protestos no setor mais tradicionalista da África e dos Estados Unidos. No início deste mês, Leão XIV recebeu em audiência privada o padre norte-americano James Martin, um dos principais defensores dos fiéis homossexuais na Igreja Católica.