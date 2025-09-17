Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel prossegue com nova ofensiva terrestre na cidade de Gaza

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Forças israelenses avançaram com uma nova ofensiva terrestre na Cidade de Gaza nesta quarta-feira, 17, enquanto ataques durante a noite em todo o território palestino mataram pelo menos 16 pessoas, disseram autoridades hospitalares.

A mais recente operação israelense, que começou na terça-feira, 16, intensifica um conflito que tem agitado o Oriente Médio e provavelmente afasta qualquer chance de um cessar-fogo. O exército de Israel, que afirma querer "destruir a infraestrutura militar do Hamas", não deu um cronograma para a ofensiva - mas há indicações de que ela pode durar meses.

Muitos têm tentado se deslocar da cidade, onde já viveram 1 milhão de pessoas, para o sul da Faixa de Gaza, após os chamados israelenses para uma evacuação completa. Fonte: The Associated Press.*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

