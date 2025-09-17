Israel anuncia nova rota 'temporária' para acelerar fuga dos moradores da Cidade de Gaza

Israel anunciou nesta quarta-feira (17) a abertura de uma "nova rota de passagem temporária" para permitir a fuga dos palestinos da Cidade de Gaza, um dia após iniciar uma grande ofensiva terrestre para "eliminar" o movimento islamista Hamas. O Exército israelense lançou na madrugada de terça-feira (16) um bombardeio em larga escala contra a Cidade de Gaza, enquanto suas tropas avançavam em direção ao centro da principal cidade do território palestino.

No mesmo dia, uma comissão internacional independente de investigação da ONU acusou Israel de cometer um "genocídio" em Gaza com o objetivo de "destruir" os palestinos, atribuindo a ação ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a outros líderes israelenses. Os militares israelenses afirmaram nesta quarta-feira que abririam "uma rota de passagem temporária na estrada Salah al Din", que atravessa o centro da Faixa de Gaza de norte a sul. O corredor, no entanto, permanecerá aberto apenas por 48 horas a partir do meio-dia (6h00 de Brasília) de quinta-feira (18), explicou o porta-voz em língua árabe das Forças Armadas, Avichay Adraee. Até agora, o Exército havia incentivado os moradores a abandonar a Cidade de Gaza por uma estrada costeira em direção ao que chama de "zona humanitária", mais ao sul, que inclui partes da localidade de Al Mawasi.

- "Tiramos as crianças em pedaços" - A grande ofensiva terrestre sobre a Cidade de Gaza tem a meta, segundo os militares israelenses, de expulsar o Hamas de um de seus últimos redutos. "Mais de 150 alvos" foram atacados na cidade desde o início da ofensiva terrestre, afirmaram as Forças Armadas em um comunicado.

O papa Leão XIV expressou nesta quarta-feira sua solidariedade com os moradores de Gaza e denunciou que "mais uma vez" foram deslocados de maneira "forçada". "Renovo meu apelo por um cessar-fogo, a libertação dos reféns, uma solução diplomática negociada e o pleno respeito ao direito humanitário internacional", enfatizou o pontífice. Segundo estimativas da ONU, quase um milhão de pessoas moravam no final de agosto no maior centro urbano do território e em suas imediações.

Correspondentes da AFP observaram um novo êxodo nos últimos dias. O Exército israelense informou nesta quarta-feira que "mais de 350.000" pessoas fugiram para o sul. Porém, muitos habitantes de Gaza entrevistados pela AFP insistem que não há lugar seguro no território e, portanto, preferem morrer em suas casas a enfrentar um novo deslocamento. Moradores relataram na terça-feira "um bombardeio intenso e implacável sobre a Cidade de Gaza", um cenário de ruínas após quase dois anos de guerra.