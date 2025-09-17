Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fundo americano Blackstone promete investimento massivo no Reino Unido

Autor AFP
AFP Autor
O fundo de investimento Blackstone se comprometeu a investir 90 bilhões de libras (US$ 122 bilhões, R$ 646 bilhões) em dez anos no Reino Unido, um dos investimentos de empresas americanas no país revelados nesta quarta-feira (17) por ocasião da visita de Estado de Donald Trump.

No total, os investimentos privados americanos no Reino Unido anunciados desde domingo somam 150 bilhões de libras (US$ 204 bilhões, R$ 1,08 trilhão), um recorde para uma visita oficial a esse Estado, segundo um comunicado do governo britânico.

A importante soma anunciada pela Blackstone, uma promessa de longo prazo sobre a qual não foram dados mais detalhes no comunicado, faz parte de um pacote de 500 bilhões de dólares (R$ 2,65 trilhões) que o diretor-geral do fundo, Steve Schwarzman, anunciou em junho que queria investir na Europa ao longo de uma década.

Nos últimos meses, o fundo aumentou seus investimentos em centros de dados: 7,5 bilhões de euros (8,8 bilhões de dólares, R$ 39,7 bilhões) na Espanha e 16 bilhões de dólares (R$ 84,8 bilhões) para adquirir um operador australiano em 2024.

O governo britânico, que enfrenta um crescimento lento e uma crise política, aproveitou a visita do presidente americano nesta quarta e quinta-feira para multiplicar os anúncios econômicos positivos.

A Microsoft revelou na terça-feira um investimento de 30 bilhões de dólares (R$ 159 bilhões) e o Google de cerca de 6,8 bilhões de dólares (R$ 36 bilhões).

