'FC 26' volta aos 'fundamentos' do FIFA para se reconciliar com seus fãs

Para a nova edição de "FC", os programadores da Electronic Arts apostam nos "fundamentos" desta série de videogames de futebol, em vez de integrar novas funções e características, conforme explicaram à AFP. Anteriormente chamada "FIFA" e renomeada como "EA Sports FC" em 2024 após o fim da colaboração entre a empresa americana e a Federação Internacional de Futebol (Fifa), esta série de quase três décadas busca representar fielmente a ação no campo de estrelas do futebol, masculinas e femininas, reais.

Disponível no dia 26 de setembro para PC e consoles, e desde sexta-feira em acesso antecipado, "EA Sports FC 26" terá o difícil desafio de se reconciliar com os seguidores após o muito criticado "FC 25". "Estamos sempre atentos" a estas opiniões, garantiu à AFP Bogdan Banasiewicz, um dos desenvolvedores do jogo, durante a feira Gamescom em agosto. Embora "FC 25" ainda seja o jogo mais vendido na Europa em 2024, a equipe centrou a comunicação desta nova edição nas críticas dos jogadores e abriu um portal oficial online para que pudessem registrar suas reclamações. "Há jogadores muito envolvidos que podem ser muito expressivos", reconheceu Banasiewicz. "Não há nenhum problema, acompanhamos o jogo, entendemos" suas frustrações.

Após a incorporação no ano passado do modo "Rush", que permite controlar apenas um único membro de uma equipe em partidas de 5 contra 5, esta nova versão de "FC" foca mais no aperfeiçoamento da mecânica de jogo existente. "Queremos melhorar os fundamentos" para que haja "mais autenticidade, mais variedade, mais profundidade", disse Sam Rivera, responsável pelo desenvolvimento de "FC 26". Os programadores buscaram tornar o jogo mais dinâmico, reduzindo o tempo de reação entre o momento em que o jogador aperta um botão e a ação efetiva na tela, acrescentou.