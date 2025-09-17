Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Donald Trump chega ao castelo de Windsor no primeiro dia da visita oficial ao Reino Unido

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente americano Donald Trump, acompanhado por sua esposa Melania, chegou nesta quarta-feira ao castelo de Windsor, onde foi recebido pelos reis da Inglaterra e pelos príncipes de Gales, no primeiro dia de sua visita oficial ao Reino Unido.

O helicóptero Marine One que transportava Trump, o único presidente dos Estados Unidos a fazer uma segunda visita oficial ao Reino Unido, pousou às 12h15 (8h15 de Brasília) no complexo real, onde está prevista uma cerimônia em homenagem ao republicano.

eua

