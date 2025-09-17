Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chimpanzés consomem álcool diariamente, indica estudo

Chimpanzés consomem álcool diariamente, indica estudo

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os chimpanzés consomem o equivalente a meio litro de cerveja por dia ao comer frutas maduras e fermentadas, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (17) que aborda a possível razão pela qual os humanos são atraídos pelo álcool.

A descoberta apoia a teoria de que as pessoas teriam herdado dos primatas seu gosto pelo álcool e a capacidade de metabolizá-lo, ainda que seja tóxico para os humanos.

Os pesquisadores coletaram frutas que os chimpanzés comem e mediram seu conteúdo de etanol, que é produzido quando o açúcar fermenta.

Calcularam que é como se os chimpanzés bebessem diariamente meio litro de cerveja, que são cerca de 14 gramas de álcool, disse à AFP Aleksey Maro, principal autor do estudo publicado na revista Science Advances.

"Não é uma quantidade insignificante de álcool, mas está muito diluída e está mais associada aos alimentos", explicou Maro.

A pesquisa foi realizada nas florestas da África onde esses animais vivem.

Seus resultados se alinham com a "teoria do macaco bêbado", defendida há mais de uma década pelo biólogo americano Robert Dudley, coautor do novo estudo. Essa teoria sugere que o apreço humano pelas bebidas alcoólicas foi herdado dos primatas.

Inicialmente, foi recebida com ceticismo entre especialistas. Mas ganhou força à medida que estudos mostram que alguns primatas consomem frutas fermentadas e, quando podem escolher entre néctares com diferentes quantidades de álcool, preferem o que contém mais.

No entanto, o estudo levanta questões sobre as consequências biológicas e comportamentais da exposição crônica a baixos níveis de etanol para os primatas não humanos.

Outra questão sem resposta é se os chimpanzés buscam ativamente frutas alcoólicas ou simplesmente as comem quando as encontram. 

Os pesquisadores continuarão estudando o consumo de álcool dos chimpanzés para aprender mais sobre as origens do consumo humano de álcool e avaliar seus riscos e possíveis benefícios, disse Maro.

cha/dw/iv/jgc/mvl/db/ic/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar