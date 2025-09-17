Charles III recebe Trump com pompa em inédita 2ª visita de Estado do americano ao Reino Unido
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama Melania Trump foram recebidos pela família real britânica nesta quarta-feira, 17, no Castelo de Windsor, nos arredores de Londres, para o início de uma visita de Estado de dois dias que deve ser coberta de pompa e bajulações ao republicano.
A visita de Estado faz parte de um esforço do governo britânico para estreitar relações com Trump, um presidente americano que sinalizou ceticismo a atual ordem mundial, forjada no período que sucedeu a 2ª Guerra Mundial.
O fato do republicano ter sido convidado ao Reino Unido para uma segunda visita de Estado - após sua primeira em 2019 - é em si um raro gesto diplomático que nenhum outro presidente americano desfrutou.
O casal Trump viajou de helicóptero de Londres para Windsor e foi recebido pelo Rei Charles III. Trump e Charles foram transportados em uma carruagem puxada por cavalos pela propriedade de Windsor enquanto a Rainha Camilla e a primeira-dama seguiam em uma carruagem separada.
O jantar de Estado no Castelo de Windsor deve ocorrer na noite desta quarta-feira. Vários oficiais, amigos e aliados de Trump viajaram para o Reino Unido para participar do evento.
Antes de o banquete começar, espera-se que Trump visite a Capela de São Jorge para colocar uma coroa de flores no túmulo da Rainha Elizabeth II.
O presidente norte-americano deve passar a noite no Castelo de Windsor antes de o presidente se encontrar com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, na quinta-feira, 18.
"Minha relação é muito boa com o Reino Unido, e Charles, como vocês sabem, que agora é Rei, é meu amigo", disse Trump na terça-feira, 17, antes de partir para o Reino Unido. "E é a primeira vez que isso acontece, onde alguém foi homenageado duas vezes, então é uma grande honra."
O dia de pompa, o ponto alto da segunda visita de Estado de Trump ao Reino Unido, foi planejado em uma escala feita para impressionar o presidente apaixonado por grandiosidade e envolveu cerca de 120 cavalos e 1.300 tropas, incluindo a maior guarda de honra na memória viva.
Honraria
A estratégia do Reino Unido é usar o prestígio da realeza britânica, que faz com que presidentes e primeiros-ministros desejem um convite para se juntar a eles, para bajular Trump e melhorar a relação com Washington.
Trump deve almoçar em Windsor e realizar uma visita a uma exposição de documentos e obras de arte ilustrando os laços entre o Reino Unido e os EUA, antes de um banquete de Estado.
Tiaras e medalhas estarão em exibição durante o jantar, que reunirá 160 convidados ao redor de uma mesa de mogno de 50 metros de comprimento, posta com prata de 200 anos para homenagear o presidente. Charles III fará um discurso, então o rei e o presidente oferecerão brindes.
Reunião com Starmer
Na quinta-feira, 18, Trump irá viajar até Chequers, a propriedade rural do primeiro-ministro, na quinta-feira para se reunir com Keir Starmer.
Os dois líderes devem assinar um novo acordo de tecnologia e Trump deseja anunciar investimentos de empresas britânicas nos EUA. A guerra na Ucrânia e o conflito em Gaza também estarão na agenda dos dois líderes.
O caso Epstein também deve marcar a visita de Trump. Na terça-feira, o grupo Led By Donkeys projetou uma imagem de Trump e Jeffrey Epstein em uma torre no Castelo de Windsor, um lembrete da relação do presidente com o falecido financista e abusador sexual americano. A polícia disse que prendeu quatro pessoas pelo ato.
Além disso, Starmer demitiu seu embaixador em Washington, Peter Mandelson, na semana passada, por conta de laços com Epstein.