Argentinos marcham contra vetos de Milei a fundos para educação e saúde

Milhares de pessoas se manifestam em frente ao Congresso argentino nesta quarta-feira (17) em rejeição aos vetos do presidente Javier Milei a leis que buscavam remediar o sufocamento financeiro das universidades públicas e do maior hospital pediátrico do país. As leis vetadas previam atualizar o orçamento universitário de acordo com a inflação desde 2023 e melhorar os salários de docentes e pessoal auxiliar. Também declaravam uma emergência sanitária que implicava destinar fundos sobretudo para o Garrahan, o maior hospital pediátrico do país.

Os setores da saúde e da educação têm sido dois dos principais afetados pela motosserra do mandatário ultraliberal. Com cartazes como "não ao veto" e "salvemos o Garrahan", milhares de estudantes, professores, médicos e sindicatos exigem dos deputados que votem contra as medidas presidenciais. "Estão em risco a educação e a saúde, é fundamental que tenhamos acesso à educação de qualidade que a Argentina nos oferece. Não podemos permitir que nos arranquem o que conseguimos com tanta luta ao longo da história", disse à AFP Zoe Gómez, de 23 anos e recém-formada em Psicopedagogia pela estatal Universidade de San Martín. O Congresso, onde o oficialismo não tem maiorias, tem a possibilidade de reverter ambos os vetos. Para isso, a Câmara dos Deputados iniciou nesta quarta-feira um debate. Se reunir os votos necessários, a decisão seguirá para o Senado.

Na segunda-feira, Milei apresentou um projeto de orçamento de 2026 que inclui maiores verbas para saúde e educação, entre outras áreas, mas os manifestantes o rejeitam como insuficiente. Os reitores universitários consideraram em um comunicado conjunto que esse programa "ratifica e agrava o ajuste" porque não prevê compensar as receitas perdidas. O presidente, que em sua mensagem assegurou que "o pior já passou", governa aplicando o orçamento de 2023, apesar da erosão causada pela inflação, que naquele ano foi de 211%, de 118% em 2024 e de quase 20% acumulado até agosto deste ano.