Milei anuncia aumento de gastos, após revés eleitoral

Após 2 anos de austeridade e revés eleitoral, Milei anuncia aumento de gastos em 2026 O anúncio chega em um momento político e econômico delicado, após a recente derrota para o peronismo do seu partido, A Liberdade Avança, nas legislativas da Província de Buenos Aires no dia 7, e a pouco mais de um mês das eleições legislativas nacionais de meio de mandato, em 26 de outubro, que vão reconfigurar o Congresso 08:07 | 17/09/2025

Javier Milei, presidente da Argentina / Crédito: Luis ROBAYO / AFP

Após sofrer uma derrota eleitoral na Província de Buenos Aires e a 40 dias de uma votação nacional que vai reconfigurar o Congresso, Javier Milei puxou o freio da motosserra. O presidente argentino disse que "o pior já passou" e anunciou que, em 2026, aumentará os gastos com aposentadorias, saúde e educação, os setores mais afetados pela política de austeridade fiscal, alvo constante de protestos. "O esforço que todos estamos fazendo vale a pena", disse o presidente, na noite de segunda-feira, ao apresentar no Congresso seu orçamento para 2026. Milei acrescentou que o equilíbrio fiscal continua "inegociável" e "pedra angular" de sua gestão. Na semana passada,o presidente afirmou que o programa econômico não iria mudar.

O ajuste fiscal que marcou quase dois anos de seu governo — que Milei define como "o maior da história da humanidade" — fez com que a Argentina alcançasse o primeiro equilíbrio fiscal em 14 anos e controlasse a inflação, ainda que com um alto custo social em setores como previdência, saúde, entre outros. Em discurso de 15 minutos em rede nacional, Milei afirmou que o orçamento para o próximo ano aumentará em 5% os gastos com aposentadoria, 17% com saúde e 8% com educação, todos acima da inflação. O auxílio concedido a pessoas com deficiência também crescerá 5% acima da inflação, segundo Milei, que adotou um tom mais sereno do que o habitual. "A mudança mais importante foi no discurso. O que se viu foi um Milei mais moderado e reconhecendo a derrota", disse o economista Juan Manuel Telechea. "De certa forma, fazendo uma autocrítica, reconhecendo que o ajuste tem limites. É uma mudança para atrair votos em outubro." A Casa Rosada não obteve consenso no Congresso para aprovar os orçamentos anteriores. Por isso, Milei vem operando até agora de forma discricionária com a prorrogação do orçamento de 2023, que em alguns casos ficou defasado diante da inflação de 117,8%, de 2024, e de 19,5%, nos primeiros oito meses de 2025. O anúncio chega em um momento político e econômico delicado, após a recente derrota para o peronismo do seu partido, A Liberdade Avança, nas legislativas da Província de Buenos Aires no dia 7, e a pouco mais de um mês das eleições legislativas nacionais de meio de mandato, em 26 de outubro, que vão reconfigurar o Congresso. O revés provocou a queda de algumas ações argentinas em Wall Street e na Bolsa de Buenos Aires, além de uma disparada na cotação do dólar e no risco país.