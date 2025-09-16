Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE planeja propor suspensão de parte de laços comerciais com Israel

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), vai propor formalmente a suspensão de alguns de seus laços comerciais com Israel, afirmou uma porta-voz da comissão nesta terça-feira, 16.

As principais autoridades de Bruxelas planejam apresentar um pacote de medidas nesta quarta-feira (17) para suspender parte dos termos do atual acordo comercial entre a UE e Israel.

A guerra entre Israel e o grupo Hamas está se intensificando. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta terça-feira que "Gaza está em chamas", após intensos ataques sobre a Cidade de Gaza durante a madrugada.

Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

