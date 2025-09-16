UE planeja propor suspensão de parte de laços comerciais com Israel

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), vai propor formalmente a suspensão de alguns de seus laços comerciais com Israel, afirmou uma porta-voz da comissão nesta terça-feira, 16.

As principais autoridades de Bruxelas planejam apresentar um pacote de medidas nesta quarta-feira (17) para suspender parte dos termos do atual acordo comercial entre a UE e Israel.