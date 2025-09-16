Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tottenham vence Villarreal (1-0) com falha de goleiro brasileiro na 1ª rodada da Champions

Autor Steven GRIFFITHS
Tipo Notícia

Com uma falha clamorosa do goleiro brasileiro Luiz Júnior logo no início da partida, o Tottenham venceu o Villarreal por 1 a 0 nesta terça-feira (16), em Londres, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Inexplicavelmente, Luiz Júnior desviou para a própria rede um cruzamento aparentemente inofensivo de Lucas Bergvall da direita aos 4 minutos e o placar se manteve inalterado até o fim do jogo. 

Foi o suficiente para o Tottenham conquistar os três pontos em seu retorno à principal competição de clubes por ter conquistado a última Liga Europa, após dois anos de ausência. 

O Tottenham confirmou sua impressionante fase sob o comando do técnico Thomas Frank, contratado junto ao Brentford para substituir Ange Postecoglou em junho. 

Postecoglou foi demitido apenas 16 dias depois de liderar os 'Spurs' à vitória na final da Liga Europa contra o Manchester United, garantindo assim sua vaga na Liga dos Campeões. 

As inúmeras mudanças no Tottenham deram resultado, com três vitórias em seus quatro primeiros jogos na Premier League.

Já o Villarreal disputou 15 partidas contra times ingleses na Champions e ainda busca sua primeira vitória. 

Pelo 'Submarino Amarelo', Nicolas Pépé, que estava de volta a Londres, onde jogou pelo Arsenal, quase empatou com um chute em que a bola foi para fora por pouco.

