Tottenham vence Villarreal (1-0) com falha de goleiro brasileiro na 1ª rodada da Champions

Com uma falha clamorosa do goleiro brasileiro Luiz Júnior logo no início da partida, o Tottenham venceu o Villarreal por 1 a 0 nesta terça-feira (16), em Londres, pela primeira rodada da Liga dos Campeões. Inexplicavelmente, Luiz Júnior desviou para a própria rede um cruzamento aparentemente inofensivo de Lucas Bergvall da direita aos 4 minutos e o placar se manteve inalterado até o fim do jogo.

Foi o suficiente para o Tottenham conquistar os três pontos em seu retorno à principal competição de clubes por ter conquistado a última Liga Europa, após dois anos de ausência. O Tottenham confirmou sua impressionante fase sob o comando do técnico Thomas Frank, contratado junto ao Brentford para substituir Ange Postecoglou em junho. Postecoglou foi demitido apenas 16 dias depois de liderar os 'Spurs' à vitória na final da Liga Europa contra o Manchester United, garantindo assim sua vaga na Liga dos Campeões. As inúmeras mudanças no Tottenham deram resultado, com três vitórias em seus quatro primeiros jogos na Premier League.