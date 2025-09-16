Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras visita River pela ida das quartas de final da Libertadores

AFP Autor
River Plate e Palmeiras, dois fortes candidatos ao título, abrem o primeiro capítulo do confronto de maior destaque das quartas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira (17), no Estádio Monumental, onde os 'Millonarios' contarão com o apoio de mais de 80 mil torcedores. 

Será um duelo entre dois multicampeões: o River Plate conquistou o título pela última vez em 2018, enquanto o Palmeiras comemorou em 2020 e 2021, se tornando um dos destaques do futebol brasileiro no torneio nas últimas seis temporadas. 

Mas os dois times têm tido atuações fortes nos últimos anos e também se enfrentaram em confrontos diretos com retrospectos favoráveis para a equipe paulista, que eliminou os argentinos nas semifinais em 1999 e 2020. 

Atual líder do torneio Clausura e já nas quartas de final da Copa Argentina, o River encara três competições na reta final do ano, embora o foco seja, é claro, a 'Glória Eterna'. 

O River chega para esta partida confiante. Está invicto desde junho, quando foi derrotado pela Inter de Milão na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes, e sem derrotas na Libertadores, embora tenha sofrido mais do que deveria nas oitavas de final para eliminar o Libertad, do Paraguai, nos pênaltis.

- Palmeiras embalado -

A equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira chega a Buenos Aires com uma campanha excelente: foi o único time 100% na fase de grupos e obteve um vitória tranquila nas oitavas de final (4 a 0 no placar agregado contra o Universitario do Peru). 

No Brasileirão, o 'Verdão' está há dez jogos sem perder e ocupa a terceira posição, quatro pontos atrás do líder Flamengo mas com um jogo a menos. Além disso, vem cheio de confiança após vencer o Inter de Porto Alegre por 4 a 1 no sábado. 

"De fora, sempre tive a imagem do Palmeiras como um time que se transforma na Libertadores. No pouco tempo que estou aqui, vejo a importância deste campeonato para o Palmeiras. Tem um sabor especial, um diferencial", comentou o meia Lucas Evangelista, um dos reforços do time paulista para a disputa do título. 

No Monumental, às 21h30 (horário de Brasília), o mais nova reforço palmeirense, o meio-campista Andreas Pereira, contratado junto ao Fulham, também poderá estrear. 

- Estreia de Salas é dúvida -

O técnico Marcelo Gallardo, campeão da Copa do Rei em 2015 e 2018 e finalista em 2019, prevê um duelo "acirrado" contra um adversário com a folha salarial mais cara das Américas, segundo o site especializado Transfermarkt. 

Seus jogadores foram os que mais chegaram perto de derrotar os times brasileiros na Libertadores, que dominaram o torneio tendo conquistado sete das últimas dez edições. 

"Quando dois times como River Plate e Palmeiras se enfrentam, eles também pensam no nosso potencial. É importante jogar com muita inteligência", disse 'El Muñeco'. 

O River Plate teve dificuldades ao longo do ano para conseguir um atacante de confiança, um problema que parece ter sido resolvido com a contratação de Maxi Salas, que fará sua estreia na Copa do Rei contra o 'Verdão'. 

"Eles se defendem muito bem e são um time forte fisicamente. Não precisam de muito volume para marcar gols. São um time direto, que pode criar perigo com seus atacantes", alertou Gallardo.

A partida de volta será disputada na próxima quarta-feira, no Brasil. Quem avançar vai enfrentar o vencedor do confronto entre São Paulo e LDU nas semifinais.

Prováveis escalações:

River Plate: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta ou Lautaro Rivero, Marcos Acuña - Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández - Juanfer Quintero ou Juan Portillo - Maxi Salas, Sebastián Driussi. Técnico: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton - Khellven ou Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez - Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício ou Andreas Pereira - Felipe Anderson, José Manuel López, Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

str/sa/raa/aam

