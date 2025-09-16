No Paraguai, Milei homenageia Kirk e rejeita "qualquer opção moderada"

O presidente argentino, Javier Milei, homenageou nesta terça-feira (16) o ativista americano Charlie Kirk, assassinado na semana passada, e alertou contra "as terceiras vias" entre a direita e o socialismo, ao inaugurar a conferência conservadora Cpac em Assunção, no Paraguai. "Quero começar lembrando de Charlie Kirk, um dos melhores divulgadores das ideias de liberdade", declarou Milei diante de 600 participantes em um hotel na capital paraguaia. "Sua morte não deve nos paralisar, temos a obrigação de seguir em frente", acrescentou.

A conferência dedicou um minuto de silêncio em homenagem ao ativista americano, um aliado próximo ao presidente Donald Trump que foi assassinado na última quarta-feira com um tiro no pescoço durante um evento em uma universidade de Utah. O americano Matt Schlapp, presidente da Cpac, disse que o fórum ocorre "em um momento crítico" da política internacional, marcado pelo crime do influenciador de extrema direita. Milei, que enfrenta uma das maiores crises internas em seus 21 meses de gestão, com acusações de corrupção, desafios políticos e turbulências financeiras, defendeu suas reformas econômicas e alertou contra soluções intermediárias na política. "Há capitalismo de livre iniciativa e há socialismo real, qualquer solução intermediária tende ao socialismo e isso é pobreza", disse. "Não há terceiras vias neste caminho. Qualquer opção moderada, entre muitas aspas, é funcional ao sistema decadente que estamos deixando para trás com tanto esforço".