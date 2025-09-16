Luigi Mangione, acusado de matar CEO de seguradora, será julgado em dezembro nos EUA

Luigi Mangione, acusado de ter assassinado o diretor-executivo de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos, será julgado a partir de 1º de dezembro em um tribunal do estado de Nova York, informou nesta terça-feira (16) o juiz encarregado do caso. Será o primeiro julgamento deste americano de 27 anos, que também enfrenta a pena de morte em outro processo em nível federal.

Mangione, oriundo de uma família abastada de Baltimore, Maryland, é acusado de matar o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, com um tiro em uma rua de Manhattan no dia 4 de dezembro de 2024. Para alguns, Mangione tornou-se o símbolo da profunda ira que muitos americanos sentem em relação às seguradoras de saúde, acusadas de priorizar seus lucros em detrimento do atendimento médico e de negar ou atrasar reembolsos. Nesta terça-feira, Mangione compareceu à audiência em um tribunal de Manhattan vestido com um uniforme bege de prisioneiro, algemado e escoltado por vários policiais, observou um jornalista da AFP. Dezenas de apoiadores do jovem o aguardavam dentro e fora do tribunal.

Uma mulher vestida de Luigi, personagem do jogo de videogame Mario Bros, segurava um cartaz com a foto do acusado e a mensagem "Inocente, libertem Luigi". Outra carregava uma bandeira italiana com o lema "o atendimento médico é um direito humano". Se for considerado culpado no âmbito do processo em nível estadual, Mangione pode receber a pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Sua advogada, Karen Friedman Agnifilo, expressou surpresa pela simultaneidade dos processos estadual e federal, uma situação que qualificou como "muito incomum".

Com relação às acusações do estado de Nova York, o juiz considerou que o grande júri não recebeu provas suficientes para sustentar as acusações de homicídio em primeiro grau e homicídio como ato de "terrorismo". As outras acusações permanecem, incluindo a de homicídio em segundo grau. Mangione foi preso em Altoona, na Pensilvânia, em 9 de dezembro de 2024, após uma busca de vários dias.