Gestão do canal do Panamá prevê iniciar construção de gasoduto em 2027

Autor AFP
A administração do canal do Panamá planeja iniciar a construção de um gasoduto em 2027, um projeto sobre o qual as empresas interessadas em participar tiveram as primeiras conversas formais esta semana, informou o gestor da via interoceânica nesta terça-feira (16).

O gasoduto, de 77 quilômetros, permitiria transportar etano, propano e butano provenientes da costa leste dos Estados Unidos com destino a China, Japão e Coreia do Sul, um negócio que a Autoridade do Canal do Panamá (ACP) estima que duplicará na próxima década.

O combustível chegaria em navios ao Caribe panamenho e, após cruzar o istmo através do gasoduto, seria reembarcado no Pacífico rumo à Ásia.

A construção começará "possivelmente em 2027, se os prazos forem cumpridos razoavelmente", afirmou o administrador da ACP, Ricaurte Vásquez, em uma conferência.

Vásquez disse que na próxima quinta-feira começarão as conversas com empresas de navegação, energia e outras interessadas em participar deste projeto, anunciado pela ACP há alguns meses.

O gasoduto poderia custar entre 2 e 8 bilhões de dólares (entre 10 e 42 bilhões de reais, na cotação atual), segundo estimativas preliminares, caso os três gases sejam finalmente transportados.

Cerca de 5% do comércio marítimo mundial transitam pelo canal do Panamá, cujos principais usuários são os Estados Unidos e a China.

Mais de 90% do etano, propano e butano enviados dos Estados Unidos para a Ásia atualmente utilizam o canal do Panamá.

Vásquez acredita que o transporte de combustível aumentará nos próximos anos devido à industrialização da Índia e outros fatores.

"Estamos focados em capturar esse negócio crescente, essa quantidade [de combustível] dobrará nos próximos 10 anos", apontou o chefe da ACP.

Vásquez alertou que, se o canal não construir o gasoduto, pode surgir "uma rota diferente [ao Panamá] para poder se mover".

O canal do Panamá, inaugurado pelos Estados Unidos em 1914, conecta mais de 1.900 portos em 170 países. Sua principal rota liga os portos de China, Japão e Coreia do Sul aos terminais da costa leste dos Estados Unidos.

