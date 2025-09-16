Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Colômbia interrompe compra de armas dos EUA após fim da certificação como aliado antidrogas

Autor AFP
Tipo Notícia

A Colômbia interrompeu a compra de armamento dos Estados Unidos, depois que Washington retirou a certificação do país como aliado antidrogas, anunciou, nesta terça-feira (16), o ministro do Interior.

Na segunda-feira (15), o governo de Donald Trump considerou insuficiente os esforços de Bogotá para conter o narcotráfico e deixou de reconhecê-lo como parceiro na guerra contra as drogas, em meio a um impasse nas relações com o presidente de esquerda, Gustavo Petro. 

Em resposta a esta decisão, o ministro do Interior da Colômbia, Armando Benedetti, assegurou que "a partir deste momento" "não serão compradas armas dos Estados Unidos", em uma entrevista à Blu Radio.

