Ativistas anti-Trump projetam fotos relacionadas com caso Epstein no castelo de Windsor

Ativistas projetaram nesta terça-feira (16) imagens do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do criminoso sexual Jeffrey Epstein em uma torre do castelo de Windsor, onde o dirigente americano será recebido na quarta-feira em sua visita de Estado ao Reino Unido, segundo imagens da AFPTV. O grupo britânico Led by Donkeys ("Guiados por burros", em tradução livre), que exige responsabilidades dos políticos por meio de campanhas frequentemente humorísticas, conseguiu exibir por vários minutos uma montagem de vídeo em uma das torres da residência real, localizada a oeste de Londres.

Entre as imagens projetadas estavam retratos de Epstein, falecido na prisão em 2019 antes de seu julgamento por exploração sexual, imagens dos dois homens juntos e trechos de jornais. O caso Epstein vem manchando a presidência de Trump há meses. O líder republicano foi por muito tempo amigo íntimo do financista, antes de romper relações com ele. O caso também esteve presente esta semana na agenda do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que destituiu seu embaixador em Washington, Peter Mandelson, após serem revelados os estreitos vínculos que este mantinha com o criminoso. Dezenas de manifestantes anti-Trump já se reuniram em Windsor à tarde para protestar contra a visita do presidente americano.